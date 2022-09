iPhone 14 Pro : la Dynamic Island apparaîtra sur vos captures d'écran

Depuis l'Apple Event du 7 septembre, on entend énormément parler de la Dynamic Island, il faut dire qu'ajouter une pilule avec un soutien logiciel pour lui apporter différentes tailles et formes relève du génie qu'aucun concurrent n'a imaginé avant Apple. Les premiers tests réalisés par les influenceurs et les médias ont permis d'observer de plus près les comportements de la Dynamic Island.

Elle s'affichera sur vos captures d'écran

À travers la dernière vidéo du YouTubeur Marques Brownlee, on aperçoit plusieurs informations intéressantes à propos de la Dynamic Island, celle qui nous a le plus interpellés est la présence de la pilule dans une capture d'écran et même un enregistrement vidéo de l'écran. Depuis toujours, Apple supprime l'encoche de nos captures d'écran, cela permet d'avoir une image en plein écran sans une partie en noire qui viendra cacher des informations.



Au premier abord, la décision est logique puisque l'encoche n'apporte aucune information pertinente à une capture d'écran ou un enregistrement vidéo de votre écran. Cependant, ce n'est pas le cas de la Dynamic Island qui inclut dans son affichage des informations qui peuvent être utiles !

Apple a fait un choix stratégique avec les captures/enregistrements d'écran :

Si la Dynamic Island n'affiche aucune information (par exemple dans une app qui ne la prend pas encore en charge) : celle-ci n'apparaîtra pas dans votre capture d'écran ou l'enregistrement vidéo de votre écran.

(par exemple dans une app qui ne la prend pas encore en charge) : celle-ci n'apparaîtra pas dans votre capture d'écran ou l'enregistrement vidéo de votre écran. Si la Dynamic Island affiche une ou plusieurs informations (même si elles ne sont pas forcément pertinentes) : la pilule s'affichera systématiquement sur votre capture/enregistrement d'écran.

Ce choix d'Apple n'est pas modifiable par l'utilisateur, il aura l'obligation d'inclure la Dynamic Island dans ses captures d'écran. Il n'est pas à exclure qu'Apple propose sa suppression à l'avenir dans les modifications de photo ou dans les réglages d'iOS, mais ce n'est pas certain, car Apple considère sa nouveauté comme une partie intégrante d'iOS.