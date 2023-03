L'App Store va exiger des applications compilées avec Xcode 14

Suite à la publication de la première version bêta d'iOS 16.5 pour les développeurs, Apple a annoncé mardi de nouvelles exigences pour les développeurs qui soumettent leurs applications à l'App Store. À partir du mois prochain, Apple rendra obligatoire l’utilisation de Xcode 14.1 ou une version ultérieure pour compiler les applications, afin de garantir leur compatibilité avec iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16 et macOS Ventura.

Xcode 14 sinon rien

Comme chaque année, l'entreprise a informé les intéressés sur son site Apple Developer. À partir du 25 avril, l'App Store n'acceptera plus les applications conçues avec les anciennes versions de Xcode. Pour ceux qui ne le savent pas, Xcode est l'outil utilisé par les développeurs pour créer des applications pour les plateformes d'Apple, y compris iOS et macOS.



La règle s'applique à la fois aux nouvelles applications et aux mises à jour de services déjà disponibles sur l'App Store. Apple "recommande vivement" aux développeurs de mettre à jour leurs applications pour profiter des dernières fonctionnalités disponibles avec iOS 16 et iPadOS 16 :

À partir du 25 avril 2023, les apps iOS, iPadOS et watchOS soumises à l'App Store devront être créées avec Xcode 14.1 ou une version ultérieure. La dernière version de Xcode 14, qui inclut les derniers SDK pour iOS 16, iPadOS 16 et watchOS 9, est disponible gratuitement sur le Mac App Store.



Lors de la création de votre application, nous vous recommandons vivement de profiter des dernières avancées d'iOS 16, d'iPadOS 16 et de watchOS 9.

Avec iOS 16 et iPadOS 16, Apple a introduit de nombreuses nouvelles API telles que les Live Activities pour iPhone, App Intents, Metal 3, et une interface améliorée pour les applications iPad. En ce qui concerne watchOS 9, la dernière version du système d'exploitation de l'Apple Watch apporte des complications plus riches pour les cadrans de montre, la prise en charge des appels VoIP, et bien plus encore. Tout cela est à disposition des développeurs avec Xcode 14.

