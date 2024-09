L'App Store français passe l'âge minimal à 18 ans sur certaines applications

Enfin de semaine dernière, les développeurs français comme nous ont reçu une alerte d'Apple : l'âge minimum légal va évoluer. Si aucune action n'est requise, il faut savoir que l'App Store en France va automatiquement marquer toutes les applications qui étaient "17+" en "18+". Pas de panique, il s'agit simplement de se conformer à la loi.

Apple adapte l'App Store aux lois régionales

Le marquage « 17+ » était la norme jusqu'ici, puisqu'Apple s'appuyait sur le système de classification américain (Rated R pour les films et M pour les jeux vidéo). C'est pourquoi on voyait "17+" sur des applications comme Safari qui permet d'accéder à un large contenu, en l'occurence Internet.



En France, on ne parle pas d'une limite à 17 ans pour les adultes, mais bien 18 ans. La législation a donc poussé Apple à revoir sa classification, comme en Australie d'ailleurs.

Voici le communiqué d'Apple :

Apple s'engage à faire de l'App Store un endroit sûr pour tous, et en particulier pour les enfants. Dans les prochains mois, les classifications régionales par âge suivantes pour l'Australie et la France seront mises en place conformément aux lois locales. Aucune action n'est nécessaire de votre part. Lorsque les réglementations locales l'exigent, les classifications régionales apparaîtront aux côtés des classifications d'âge globales d'Apple.

France

Les applications ayant une classification Apple globale de 17+ afficheront donc une classification régionale de 18+ sur l'App Store en France.

Australie

Les applications comportant des simulations de jeux d'argent afficheront une classification régionale R18+ en plus de la classification globale d'Apple sur l'App Store en Australie.

Date du changement

Les modifications seront effectuées de manière transparente dans les prochains mois. On imagine que l'entreprise doit s'y conformer avant la fin de l'année. Rappelons d'ailleurs que cette date limite concerne aussi le port USB-C en France. A partir du 28 décembre, tous les iPhone vendus devront offrir un port de charge unique. On se pose donc la question des iPhone 14 et iPhone SE actuellement en vente...