Twitter : arrivée imminente des réactions et votes négatifs

Twitter a pratiquement révolutionné la plateforme cette année avec de nombreuses évolutions comme les abonnements Blue, les Super Follows, la recherche de tweet spécifique, les aperçus Instagram, etc. L'entreprise a donc enfin évolué après des années d’immobilisme, et cela pourrait encore être le cas avant le passage en 2022 avec la sortie des réactions et du vote négatif.

Selon le développeur Nima Owji, nous serions proches de la date de sortie des réactions. Cette fonctionnalité, qui a commencé à être testée il y a plus d’un an, devrait bientôt être lancée, car le jeune homme de 15 ans spécialisé dans l’analyse du code des apps populaires a pu trouver des références dans la dernière version de Twitter.

Bientôt 4 réactions aux tweets

Avec quatre nouvelles réactions 😂 , 🤔 , 👏 et 😢, en plus du ❤️, cette fonctionnalité est conçue pour donner aux utilisateurs la possibilité de mieux partager leur ressenti à propos d’une conversation, et aux auteurs une meilleure compréhension de la façon dont leurs Tweets sont reçus. Une bonne nouvelle qui va permettre plus de finesse qu’un simple like. C’est une évolution qu’on avait déjà rencontrée chez Facebook il y a des années maintenant. Certaines régions comme la Turquie ont déjà ces options depuis septembre dernier.

Le vote négatif arrive aussi

Non seulement cela, mais Owji a également analysé que Twitter est maintenant en mesure de stocker des données sur la fonctionnalité de vote négatif, ce qui indique que la fonction sera publiée prochainement. Le rétro-ingénieur note par ailleurs que l'entreprise qui testait déjà le downvote depuis un moment, en a profité pour changer la position de ce nouveau bouton, de sorte qu'il apparaîtra avant le « J'aime ».

Twitter a même ajouté un nouvel onglet expliquant comment fonctionnent les votes négatifs :

Appuyez sur downvote : Voir une réponse qui ne semble pas pertinente pour la conversation ? Faites-le-nous savoir en votant à la baisse;

Voir une réponse qui ne semble pas pertinente pour la conversation ? Faites-le-nous savoir en votant à la baisse; Les votes négatifs sont privés : Vos votes ne sont pas publics et ne seront pas partagés avec l'auteur du Tweet ou d'autres personnes sur la timeline;

Vos votes ne sont pas publics et ne seront pas partagés avec l'auteur du Tweet ou d'autres personnes sur la timeline; Aidez à améliorer Twitter : Vos commentaires nous aident à prioriser le contenu de meilleure qualité pour vous - et tout le monde sur Twitter.

So it seems I was right! pic.twitter.com/E75dVETMgQ — Nima Owji (@nima_owji) November 24, 2021

Si les votes négatifs ne seront donc pas visibles par les autres, en revanche cette donnée sera utilisée dans l’algorithme de tri. Grâce à cette composante, les utilisateurs pourront décider s'ils veulent lister toutes les réponses ou seulement celles qui sont pertinentes. La société explique :

Pertinent pour vous : Réponses des personnes que vous suivez et autres réponses susceptibles de vous intéresser;

: Réponses des personnes que vous suivez et autres réponses susceptibles de vous intéresser; Toutes les réponses : Toutes les réponses, y compris celles qui peuvent être potentiellement malaillantes, nuisibles ou offensantes.

Qui pense que ces deux fonctionnalités auront un impact fort sur le réseau social et renforceront l’engagement des utilisateurs pour la plateforme ?

