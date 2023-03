WhatsApp donne le pouvoir aux admins de groupe

Meta, la société mère de WhatsApp, FaceBook et autre Instagram, a annoncé deux nouvelles mises à jour concernant les groupes WhatsApp, notamment un nouvel outil de contrôle de la confidentialité pour les administrateurs et un moyen pour les utilisateurs de découvrir les groupes qu'ils ont en commun.

La police de groupe

Pour les administrateurs de groupes, WhatsApp inclut désormais un outil "participants en attente" qui leur permet de décider qui peut rejoindre le groupe.



Lorsqu'un administrateur choisit de partager le lien d'invitation de son groupe ou de rendre son groupe joignable dans une communauté, il aura désormais plus de contrôle sur les personnes qui peuvent effectivement le rejoindre. De quoi bloquer les trolls et autres agitateurs.



Si vous voulez bannir quelqu'un, ou l'autoriser, il suffit d'aller consulter la liste des participants et d'appuyer sur l'icône correspondante.

Les groupes en commun

L'autre nouveauté du jour est la possibilité pour un utilisateur de découvrir les groupes qu'il a en commun avec quelqu'un d'autre. Pour ce faire, il suffit de rechercher le nom d'un contact, ce qui permet de voir les groupes auxquels il appartient.

Les nouvelles fonctionnalités de groupe seront déployées au cours des prochaines semaines sur iOS et Android, dixit l'entreprise.



À l'avenir, WhatsApp a testé une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux membres de groupes de discussion sur la plateforme chiffrée d'expirer après une période donnée, mais aucune visibilité n'a été donnée quant à son introduction auprès du grand public.

