WhatsApp : vous allez pouvoir choisir la durée des messages visibles qu'une fois

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Depuis quelques mois, WhatsApp propose une fonctionnalité qui était très demandée par sa communauté. En effet, la messagerie instantanée de Facebook a copié une option de Snapchat qui consiste à provoquer l'autodestruction d'un message envoyé à un destinataire. Cette fonction décrite jusqu'ici comme "non aboutie" va évoluer sous peu !

Choisissez le temps de visibilité de votre photo/vidéo

Il y a deux types d'utilisateurs, ceux qui préfèrent envoyer des messages qui resteront toujours accessibles pour le destinataire et d'autres qui préfèrent que les messages ne puissent être vus qu'une seule fois.

À cette deuxième catégorie de personnes, WhatsApp a apporté la vue unique, c'est-à-dire la possibilité d'imposer une seule lecture sur le contenu que vous expédiez.



Si cela était une bonne nouvelle, l'ajout de cette fonctionnalité en a déçu certains... En effet, lors du lancement, il n'était pas possible de choisir la durée de visibilité du contenu, chose qu'auraient appréciée de nombreux utilisateurs.

Aujourd'hui Mark Zuckerberg s'est exprimé à ce sujet, selon lui il est temps de passer au niveau supérieur avec cette nouveauté récente :

Aujourd'hui, nous mettons en place une nouvelle option de disparition des messages sur WhatsApp. Vous pourrez ainsi faire en sorte que toutes les nouvelles discussions disparaissent par défaut après 24 heures, 7 jours ou 90 jours. Tous les messages n'ont pas besoin de rester en place pour toujours.

Le billet de blog explique aussi :

Vous pouvez désormais activer les messages éphémères pour toutes vos nouvelles discussions. Lorsque cette option est activée, les messages envoyés dans toutes les nouvelles discussions individuelles, qu'elles soient démarrées par vous ou quelqu'un d'autre, disparaîtront au bout de la durée choisie. Et maintenant, vous pouvez aussi activer les messages éphémères lorsque vous créez une discussion de groupe. Cette nouvelle fonctionnalité est facultative. Elle ne modifie ni ne supprime aucune de vos discussions existantes.

Dès que vous aurez sélectionné le temps avant l'auto-destruction des messages, le destinataire sera immédiatement mis au courant du délai que vous aurez défini. Malheureusement, cela pourra inciter les utilisateurs WhatsApp à prendre une capture d'écran, chose qui n'était pas toujours un réflexe dès l'ouverture du message éphémère. Rappelons tout de même que contrairement à Snapchat, l'expéditeur du contenu n'a aucun avertissement quand la personne avec qui il discute réalise une capture d'écran d'une photo ou vidéo qui est programmée pour l'auto-destruction.



Le déploiement est en cours, vous devriez pouvoir choisir la durée de visibilité d'un message ce soir ou au plus tard demain.

Pour conclure son communiqué, l'équipe WhatsApp affirme que les utilisateurs cherchent majoritairement aujourd'hui un chiffrement de bout en bout et les messages éphémères. Une fonctionnalité et un protocole de sécurité indispensable en 2021 !



