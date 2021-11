Super String : un joli RPG tactique à la sauce webcomic mais...

Factorial Games vient d'annoncer que Super String, qui a été développé en collaboration avec la société de production de webtoons YLAB, est désormais disponible sur les appareils Android et iOS. Super String est le premier jeu lancé par Factorial Games en 2021, après son acquisition par Pearl. Il s'agit d'un jeu d'action-RPG au tour par tour qui vient d'arriver dans 180 pays.



Super String : de bonnes idées mais encore trop limitées

Super String est un webcomic sur les héros populaires de 14 titres de webtoons d'YLABs. Il s'agit d'une équipe de héros de l'univers total comme Island, Blade of the Phantom Master, Reawakened Man, Terror Man, Neolithic Girl.

Regardez le trailer vidéo :



Depuis le lancement en Corée du Sud en mai de cette année, Super String a atteint le haut du classement sur le Google Play et l'App Store, notamment car il permet de rassembler une équipe de héros issus des webtoons YLAB les plus connus. Par sûr que la sauce prenne autant chez nous, mais il est vrai que le jeu ressemble à un chef-d'œuvre avec des modèles 3D et des cinématiques de haute qualité. On oublie vite qu'on est sur un mobile.



Comme dans tout RPG tactique, il faut créer les bonnes combinaisons et user des capacités appropriées pour anéantir ses adversaires. Ici, il s'agit tout simplement de vaincre les forces du mal avec plus de 100 héros différents à collectionner, chacun ayant ses spécificités. Après chaque combat, vous pourrez obtenir des points d'expérience pour faire évoluer vos héros, mais aussi de quoi mieux les équiper. Mais free-to-play oblige, il sera difficile d'avoir certains éléments sans payer.



Le gameplay est simplifié au maximum avec 4 actions de base, ce qui est bien pour les débutants mais qui devrait lasser les plus aguerris. Nul doute que ce PvP qui en met plein la vue évoluera rapidement, les développeurs ayant promis un certain nombre d'événements au cours desquels les joueurs pourront obtenir des récompenses pratiques telles que le premier billet prophétique gratuit et le premier recrutement d'agent, Yun Bitnara (grade SS), ainsi que l'événement Festa au cours duquel les joueurs pourront acquérir un billet d'invocation d'agent de grade SS après avoir accompli les missions hebdomadaires de sept jours.

Comme dans tout bon freemium, la liste des achats intégrés est importante, tout comme les prix :

Titan x70 2,99 €

Titan x200 8,99 €

Titan x600 26,99 €

Titan x1,000 44,99 €

Titan x2,000 89,99 €

Premium Contract Ⅰ 8,99 €

Monthly Titan Set 2,99 €

Premium Contract Ⅱ 44,99 €

Monthly Titan + EXP Capsule 8,99 €

Titan + Orbital Bombardment 26,99 €

Sachez enfin qu'il faut iOS 12 minimum et surtout 2,5 Go d'espace disque pour installer Super String.

Télécharger le jeu gratuit Super String™