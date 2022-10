Capcom s’apprête à sortir Resident Evil Village sur Mac M1 / M2

Bonne nouvelle, l’éditeur Capcom a annoncé que la version Mac du jeu d'horreur de survie Resident Evil Village devrait être lancée le vendredi 28 octobre. Le jeu sera disponible sur les Mac équipés de puces de silicium Apple, c’est-à-dire tous les ordinateurs du constructeur ayant un processeur M1, M2 ou dérivé. Apple avait promis que l’unification de l’architecture matérielle à base d’ARM permettrait d’attirer plus de développeurs de renom.

Resident Evil Village arrive sur Mac

Resident Evil Village a été lancé pour la première fois en 2021, mais il a été limité aux PC et aux consoles. Comme pour les jeux Resident Evil précédents, Resident Evil Village est un jeu à la première personne qui nécessite de la concentration, du sang-froid et des réflexes pour explorer les environs macabres à souhait de cette série légendaire. Comprendre ce qu’il se passe est aussi important que de bien gérer ses munitions et son équipement, sous peine de rapidement perdre la vie.

La version Mac de Resident Evil Village est livrée avec le DLC Trauma Pack, des pièces d'armes de raton laveur et un pack de ressources de survie. Il n'inclut cependant pas Resident Evil: RE:Birth, mais Capcom garantit que l'extension de Winters arrivera dans un proche avenir. L'extension Winters introduira un nouveau mode tiers pour jouer à la troisième personne ainsi que du contenu additionnel.

Le jeu se déroule dans un village enneigé d'Europe de l'Est, et l'accent est plus mis sur l'action et le combat que le titre précédent, Resident Evil 7 : Biohazard. RE Village se passe environ trois ans après Biohazard.

Le studio nippon dit que Resident Evil Village est construit sur la première version Mac du moteur de jeu RE Engine Capcom, et qu'il est compatible avec les Mac M1 et Mac M2 qui exécutent macOS Monterey ou macOS Ventura.



Voici la liste des Mac compatibles :

MacBook Pro

MacBook Pro (13-inch, M2, 2022)

MacBook Pro (16-inch, M1 Pro, 2021)

MacBook Pro (16-inch, M1 Max, 2021)

MacBook Pro (14-inch, M1 Pro, 2021)

MacBook Pro (14-inch, M1 Max, 2021)

MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)

MacBook Air

MacBook Air (M2, 2022)

MacBook Air (M1, 2020)

iMac

iMac (24-inch, M1, 2021)

Mac mini

Mac mini (M1, 2020)

Mac Studio

Mac Studio(M1 Max, 2022

Mac Studio(M1 Ultra, 2022)



Pour rappel, l’annonce du jeu sur macOS avait été faite durant le keynote de la WWDC 22. On avait eu droit à un passage en 1080p sur un MacBook Air et en 4K sur un Mac Studio.

Resident Evil Village sera disponible sur le Mac App Store lors de son lancement le 28 octobre. Il s’agit d’un des meilleurs opus de la saga, avec une réalisation de haut vol et une aventure qui ne laissera personne indiffèrent !