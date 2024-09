Un premier benchmark pour le MacBook Air M3 !

Un premier benchmark pour le tout nouveau MacBook Air 2024 est déjà disponible, donnant un aperçu plus précis des performances de la puce M3 dans les derniers ordinateurs portables d'Apple, disponibles en 13 et 15 pouces. Si Apple avait parlé d'une hausse de 60 % par rapport au MacBook Air M1, elle n'avait pas dénié partager l'écart avec la puce M2.

Des performances en hausse de près de 20 %

Dans un résultat Geekbench 5, le dernier MacBook Air équipé de la puce M3 et de 16 Go de mémoire unifiée a obtenu un score monocœur de 3 157 et un score multicœur de 12 020.

À titre de comparaison, le précédent MacBook Air M2 et de 16 Go de mémoire unifiée a obtenu un score de 2 610 pour un seul cœur et un score de 10 120 pour plusieurs cœurs. Le passage à la puce M3 permet au "Air" d'être environ 20 % plus véloce en monocœur et 18 % en multicœur.



Mais qu'en est-il de l'écart avec la version M1 ? Comme l'avait affirmé Apple, la puce M3 est 60 % plus véloce en multicœur et même près de 85 % en monocœur. Une MacBook Air M1 affichait un score moyen de 1 706 en monocœur et un score moyen de 7 420 en multicœur.



Apple a commencé à accepter les précommandes pour le nouveau MacBook Air hier après-midi 4 mars, et les premières livraisons aux clients et la disponibilité en magasin débuteront le vendredi 8 mars. Le nouveau MacBook Air est proposé à partir de 1 299 euros en France, tandis que le MacBook Air 13 pouces de la génération précédente, équipé de la puce M2, reste disponible au prix de 1 199 euros.



Si vous avez déjà un M2, le nouveau "Air" n'est pas pour vous. En revanche, ceux qui ont une version plus ancienne, et à fortiori une version Intel, vous pouvez foncer ! C'est une petite machine de guerre qui peut faire tourner les derniers jeux comme Resident Evil Village ou No Man's Sky.