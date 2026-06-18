Trump confirme qu'Apple et Intel vont concevoir des puces ensemble aux États-Unis

Donald Trump affirme qu’Apple et Intel vont collaborer pour concevoir et fabriquer des puces aux États-Unis. Une nouvelle confirmation après plusieurs mois de rumeurs insistantes sur le sujet.

Trump confirme une alliance entre Apple et Intel pour les puces de demain

Donald Trump a confirmé ce jeudi sur son réseau Truth Social qu'Apple s'est engagé à travailler avec Intel pour concevoir et fabriquer ses processeurs sur le sol américain. Une déclaration attendue mais fracassante, portée par le président lui-même, qui a immédiatement fait bondir l'action Intel de près de 9 % en préouverture de Wall Street.



Le message de Trump ne laisse guère de place au doute : "Apple a accepté de travailler avec Intel pour concevoir et fabriquer ses puces en Amérique." Le président s'est saisi de cette annonce pour fustiger ses prédécesseurs, accusés d'avoir laissé Taiwan et d'autres nations "voler les usines de semi-conducteurs américaines". Derrière la rhétorique habituelle se cache toutefois un virage industriel potentiellement majeur.



Pour Apple, l'enjeu est celui de la diversification. Depuis des années, la firme de Cupertino confie la quasi-totalité de la production de ses puces A et M à TSMC, dont les lignes de fabrication avancées sont sous forte pression de la part de Nvidia, AMD et des acteurs de l'IA. Trouver un second partenaire de fabrication, en particulier sur le territoire américain, constitue une forme d'assurance stratégique face aux risques géopolitiques liés à Taiwan.

Pour Intel, en revanche, décrocher Apple comme client serait une vitoire symbolique et commerciale considérable. Après plusieurs années difficiles, marquées par des retards technologiques et une perte de leadership face à TSMC et Samsung, le fondeur américain mise désormais sur son nouveau procédé 18A pour reconquérir sa crédibilité. Le Wall Street Journal avait déjà rapporté en mai qu'Apple et Intel étaient proches d'un accord préliminaire après plus d'un an de discussions.



Le gouvernement américain est également partie prenante du dossier : l'an dernier, l'administration Trump a converti des subventions issues du CHIPS Act en une participation de 10 % au capital d'Intel, accompagnée d'un investissement d'environ 10 milliards de dollars pour développer les usines américaines.



Ni Apple ni Intel n'ont confirmé officiellement l'accord. Aucun calendrier, aucun volume ni aucun produit spécifique n'ont été mentionnés pour l'instant. La prudence reste donc de mise avant une potentielle communication officielle des deux entreprises.