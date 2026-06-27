Apple veut l’autorisation d’acheter la RAM chinoise de CXMT pour contenir les prix

Apple ne s'interdit rien pour contrer la pénurie de mémoire qui frappe l’industrie. Selon le Financial Times, la firme de Cupertino fait un lobbying actif auprès de l’administration Trump pour obtenir le feu vert afin d’acheter des puces mémoire auprès de CXMT, un fabricant chinois pourtant placé sur liste noire par le Pentagone.

Une demande motivée par la crise de la RAM

La raison est simple : la flambée des prix de la mémoire vive (DRAM) et du stockage (NAND), largement alimentée par la demande explosive en intelligence artificielle. Apple a déjà dû augmenter les tarifs de plusieurs Mac et iPad cette semaine, une décision que Tim Cook avait anticipée il y a quelques jours dans une interview au Wall Street Journal. Dans celle-ci, le patron d’Apple avait d’ailleurs laissé entendre que « tout devait être sur la table », y compris les fournisseurs chinois, pour sécuriser l’approvisionnement.

CXMT dans le viseur

CXMT (ChangXin Memory Technologies) n’est pas un inconnu : il s’agit d’un des « champions nationaux » chinois dans la mémoire. Malheureusement, l’entreprise figure sur la liste 1260H du Pentagone en raison de liens présumés avec l’Armée populaire de libération. Apple n’est pas strictement interdit de travailler avec elle, mais des restrictions américaines compliquent fortement les choses et nécessitent des autorisations spéciales. La marque à la pomme aurait contacté le ministère du Commerce il y a un mois, avant d’intensifier ses efforts ces derniers jours.

Contexte d’une pénurie qui dure

Cette demande intervient dans un contexte où Apple subit de plein fouet la crise mémoire. Entre configurations limitées sur les Mac mini et Mac Studio, délais de livraison allongés et hausses de prix, la situation est tendue. La firme tente visiblement de diversifier ses sources au-delà des géants sud-coréens (Samsung, SK Hynix) et américains (Micron). Restera-t-il à voir si l’administration Trump donnera son accord, dans un climat géopolitique toujours très sensible sur les questions technologiques avec la Chine.



L'objectif qu'on imagine chez Apple : tout faire pour éviter la hausse du prix de l'iPhone, notamment les prochains iPhone 18 Pro / Pro Max et iPhone Ultra, représentant toujours près de 50 % du chiffre d'affaires de la marque, près de 20 ans après son lancement.