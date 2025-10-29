Budget 2026 : la France double la taxe sur les GAFAM malgré les menaces de Trump

La France durcit le ton face aux géants du numérique dans le cadre de l'examen du budget 2026. Les députés ont adopté un doublement de la taxe sur les services numériques, malgré les avertissements du gouvernement concernant d'éventuelles représailles américaines. Cette décision s'inscrit dans un contexte budgétaire tendu où la question de la justice fiscale cristallise les débats parlementaires.

Un compromis à 6% après des tensions

L'Assemblée nationale a finalement opté pour un taux intermédiaire de 6%, alors que les députés Renaissance avaient initialement proposé en commission un quintuplement audacieux à 15%. Jean-René Cazeneuve, à l'origine de l'amendement, a justifié ce repli stratégique par la volonté d'éviter une escalade commerciale avec Washington. Le seuil d'application a également été relevé de 750 millions à 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires mondial, afin d'épargner les acteurs français comme Leboncoin ou Doctolib.

Cette mesure, adoptée largement avec 296 voix contre 58, n'a toutefois pas fait l'unanimité. Les Républicains ont finalement refusé de soutenir toute augmentation, craignant des représailles sur les filières agricoles et viticoles françaises. Le ministre de l'Économie Roland Lescure a martelé ses réserves, redoutant des conséquences "disproportionnées" face à l'administration Trump. Cette prudence n'a pas convaincu la gauche, qui a dénoncé une capitulation devant les pressions américaines.

Quel conséquences pour les GAFAM et les consommateurs français ?

Le doublement de cette taxe pourrait avoir des répercussions concrètes sur l'activité des géants américains en France. Si Google, Apple, Meta, Amazon et Microsoft absorbent généralement ce type de prélèvement dans leurs marges colossales, la tentation de répercuter une partie de ces coûts sur les utilisateurs français reste réelle. Les services payants comme les abonnements Apple, YouTube Premium ou Amazon Prime pourraient subir des ajustements tarifaires.

Au-delà des prix, c'est la stratégie d'investissement de ces groupes sur le territoire qui pourrait être reconsidérée. Les projets de centres de données, les programmes de formation au numérique ou les partenariats avec des start-up françaises risquent d'être revus à la baisse. L'écosystème Apple, particulièrement présent avec ses Apple Stores et son programme de développeurs iOS, pourrait également ajuster sa présence selon l'évolution de la fiscalité.

En outre, le gouvernement craint surtout une riposte de l'administration Trump, qui pourrait cibler les exportations françaises de vins, spiritueux ou produits agricoles.

Une taxation des multinationales qui divise

L'hémicycle a également adopté un amendement LFI instaurant un impôt universel sur les bénéfices des multinationales, proportionnel à leur activité française. Cette disposition, inspirée des travaux de l'économiste Gabriel Zucman, pourrait générer 26 milliards d'euros selon ses défenseurs. Pour Roland Lescure, cette mesure représente "20 milliards d'ennuis" et expose la France à des contentieux avec ses 125 conventions fiscales bilatérales.



La valse des taxes et autres impôts n'est pas près de s'arrêter. Les grandes entreprises technologiques américaines sont évidemment les premières touchées, car elles sont la mauvaise idée de gagner de l'argent, mais ces taxes pourraient se répercuter unilatéralement sur les consommateurs qui paieraient plus cher en bout de chaîne. Le feuilleton n'en est qu'à ses débuts.