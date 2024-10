L'app Leboncoin va enfin avoir un mode sombre sur iOS

Nouvelle information exclusive : l'application Leboncoin travaille actuellement à l'élaboration d'un thème sombre sur iOS, près de cinq ans après l'apparition du dark mode chez Apple (iOS 13). Comme disait l'autre, il était temps !

Leboncoin va passer du blanc au noir

D'après l'une de nos sources, Leboncoin arrêtera donc bientôt de nous brûler la rétine au moment de rechercher une bonne affaire dans son lit, tard le soir ou tôt le matin. Jusqu'à présent, il faut se contenter d'un affichage très clair, en grande partie blanc, ce qui nuit à la batterie de l'iPhone et, dans les conditions sus-évoquées, à nos chers yeux.

Pour palier à ces problèmes, l'application Leboncoin s'adaptera au thème système sélectionné par l'utilisateur, comme le fait notre application iSoft par exemple.



Le fond sera totalement noir (pas gris foncé) et ce, dans toute l'application.



Rappelons que parmi les dernières nouveautés intéressantes du bon coin, on trouve le suivi des colis, les notes et avis des voyageurs pour la partie location saisonnière, les offres d'achat sur les lots ou encore Apple Pay.

Comment activer le mode sombre ?

Pour ceux qui le savent pas, il est possible d'activer le mode sombre dans les réglages d'iOS en fonction du coucher du soleil jusqu'à son lever chaque jour, ou bien de manière permanente. Les statistiques montrent que les possesseurs d'iPhone sont très nombreux à voir la vie en noir sur leur téléphone.

Date de sortie du mode sombre

D'après nos informations, le projet est en cours depuis un moment au siège de la filiale d'Adevinta, et devrait voir le jour d'ici à l'été. Vous n'en avez peut-être pas l'impression, mais le code de Leboncoin est assez fourni, ce qui explique le temps nécessaire pour revoir tous les écrans et sortir ce genre de nouveauté.



Nul doute que les millions d'utilisateurs seront ravis de cette option déjà disponible sur eBay ou Vinted, pour ne citer qu'eux.



En attendant, il faudra donc baisser la luminosité au maximum, voire jouer avec le réglage du point blanc pour éviter d'être ébloui par LBC.

Télécharger l'app gratuite Leboncoin