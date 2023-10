Leboncoin propose de payer avec Apple Pay

Carplay et CarKey

Lorsque vous avez trouvé la perle rare sur Leboncoin, une nouvelle option à l'étape du paiement permet de déclencher Apple Pay. Si vous avez configuré une carte dans votre application "Wallet", il suffit alors de valider par Face ID (double tap sur le bouton latéral), Touch ID (poser le doigt sur le capteur) ou par code pour conclure la transaction. Attention toutefois, tous les produits ne sont pas éligibles. Nos tests ont montré que la règle n'est pas très claire, mais il semble que ce soit une histoire de seuil. Au-dessus d'un certain montant (100 € ?), Apple Pay n'est pas disponible. Alors que les utilisateurs d'iPhone attendent toujours Apple Cash en France pour échanger de l'argent entre amis, ils peuvent utiliser le service de la firme de Cupertino sur Leboncoin.

Pour faciliter vos transactions de biens de consommations, vous pouvez effectuer vos paiements directement via Apple Pay. Cela vous permet de valider votre paiement par carte bancaire sans avoir à quitter l’application tout en étant sécurisé grâce à la confirmation via Touch ID ou Face ID.

La version 6.88 de l'application Leboncoin est donc celle d’Apple Pay, le système de paiement mobile sans contact d'Apple qui sécurise et facilite les achats.

Après Vinted, Leboncoin propose enfin la possibilité de payer sa dernière trouvaille via Apple Pay. Depuis plusieurs jours, certains utilisateurs avaient une nouvelle option pour régler ses achats sur l'application de petites annonces. Désormais, la mise à jour est officielle.

