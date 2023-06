iOS 17 lance les paiements récurrents via Apple Cash, mais toujours pas en France

Apple a annoncé, juste après la WWDC 23, qu'iOS 17 inclura une option permettant de configurer des paiements Apple Cash récurrents sur une base hebdomadaire, bihebdomadaire ou mensuelle, une fonctionnalité qui sera utile pour l'argent de poche alloué aux enfants ou encore le paiement d'une location à plusieurs.



Mais ce n'est pas tout, puisqu'iOS 17 apporte également une option pour recharger automatiquement son solde Apple Cash lorsque celui-ci tombe en dessous d'un certain seuil.

C'est quoi Apple Cash ?

Apple Cash est un service de paiement numérique fourni par Apple qui permet aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir et de gérer de l'argent directement à partir de leurs appareils. Il est intégré à l'application Apple Wallet et permet aux utilisateurs d'envoyer de l'argent à leurs amis et à leur famille, d'effectuer des achats chez les commerçants et même de transférer des fonds vers leurs comptes bancaires.



Avec Apple Cash, les utilisateurs peuvent également utiliser leur appareil pour effectuer des paiements sans contact dans les magasins, en ligne et dans les applications prenant en charge Apple Pay. Mais tout cela est limité aux États-Unis, la France n'étant toujours pas concernée malgré une page officielle depuis 2020. Le service existe depuis iOS 11.2 en 2017...

Mise en place de paiements récurrents

Si vous résidez aux US, voilà comment utiliser cette nouveauté :

Pour commencer, ouvrez l'application Apple Wallet (Cartes en français) sur un iPhone et touchez la carte Apple Cash.

Dans le menu à trois points en haut à droite de l'écran, choisissez "Paiements récurrents" et touchez "Nouveau paiement récurrent" dans l'écran suivant.

Saisissez une personne dans vos contacts en tant que destinataire et entrez le montant désiré.

Ensuite, choisissez la date de début du paiement et la fréquence à laquelle il sera répété : chaque semaine, toutes les deux semaines ou chaque mois. Il est également possible d'ajouter une description sur le paiement.

Un tas de nouveautés

Apple a révélé cet ajout dans un communiqué de presse mettant en avant une liste de nouvelles fonctionnalités à venir plus tard dans iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 Sonoma, watchOS 10 et tvOS 17. On y retrouve par exemple la possibilité pour les utilisateurs d'iPhone de présenter une carte d'identité stockée dans l'app Wallet dans les commerces participants dans le courant de l'année, partager un AirTag ou encore SharePlay dans CarPlay.