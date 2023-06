Les nouveautés de CarPlay avec iOS 17

Voici les nouvelles fonctionnalités de CarPlay sur iOS 17 avant l'arrivée de la prochaine génération de CarPlay plus tard cette année.



Bien que CarPlay n'ait pas reçu beaucoup d'attention lors de la keynote WWDC 23, la plateforme logicielle basée sur l'iPhone a bénéficié de quelques nouvelles fonctionnalités avec iOS 17, dont le partage de playlist en voiture.

SharePlay dans CarPlay

Parmi elles, on retrouve la prise en charge de SharePlay dans l'application Musique, permettant à tous les passagers d'une voiture de contrôler la musique diffusée à partir de leurs propres appareils, même s'ils ne sont pas abonnés à Apple Music.

Les bornes de recharge électriques

De plus, Apple Maps fournit désormais aux conducteurs de véhicules électriques des informations en temps réel sur la disponibilité des bornes de recharge de leur réseau préféré. Cette fonctionnalité est également étendue à l'application Maps sur CarPlay, ce qui facilite la recherche d'une borne de recharge disponible pendant la conduite.

Comment profiter des nouveautés

Ces nouvelles fonctionnalités de CarPlay sont automatiquement accessibles après la mise à jour d'un iPhone vers iOS 17. La mise à jour logicielle sera déployée auprès du grand public plus tard cette année, pour les modèles d'iPhone XS et ultérieurs. Elle est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs et une erreur permet d'installer la bêta facilement.

Le nouveau CarPlay plus tard

Cependant, l'attente se poursuit pour la prochaine génération de CarPlay, annoncée lors de la WWDC 2022. Apple a indiqué que les premiers véhicules prenant en charge la nouvelle génération de CarPlay seraient annoncés d'ici la fin de l'année 2023, et des détails supplémentaires devraient être divulgués dans les mois à venir. Parmi les nouvelles fonctionnalités annoncées l'année dernière, on trouve l'intégration avec le tableau de bord et les commandes de climatisation du véhicule, la prise en charge de plusieurs écrans, une application radio FM intégrée, des widgets, et bien plus encore.

Les premiers constructeurs à intégrer la prochaine génération de CarPlay sont Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Porsche, Renault et Volvo.