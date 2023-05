Le nouveau design d'Apple Plans est disponible à Taïwan

La version remaniée de l'application Plans, appelée Maps en anglais, qu'Apple déploie dans le monde entier depuis 2019 est désormais testée à Taïwan, selon Justin O'Beirne, spécialiste du sujet. Le look rafraîchi n'est pas encore disponible pour tous les utilisateurs, et Apple ne l'a pas officiellement annoncé.

Apple Plans 2.0 pour Taïwan 🇹🇼

Avec le nouveau design, les points de repère et les bâtiments sont affichés en 3D, et les espaces verts, les parcs, les arbres, les routes et d'autres zones sont affichés de manière plus détaillée et plus précise. C’est ce que nous avons en France depuis l’an dernier.

L'expérience cartographique remaniée d'Apple offre également aux utilisateurs d'iPhone, d'iPad et de Mac une meilleure navigation GPS, des indications de marche avec la réalité augmentée et, en général, une interface Plans beaucoup plus détaillée et immersive.



Ce design a commencé à être déployé en septembre 2018 en Californie du Nord, et dès 2019, il était disponible sur l'ensemble du territoire américain. Apple l'a depuis étendu à de multiples autres pays comme la France et la Belgique, ajoutant plus récemment la Finlande, la Norvège, la Suède, l'Autriche, la Croatie, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Pologne et la Slovénie.



Les rumeurs indiquent que le nouveau design d'Apple Maps soit officiellement mis en ligne à Taïwan en juin.