Tap To Pay bientôt lancé au Brésil après le Royaume-Uni

L’un des objectifs d’Apple avec les paiements sans contact, c’est de permettre aux utilisateurs de payer avec leur iPhone, mais de pouvoir aussi recevoir les paiements. Pour faire simple, Apple souhaite à court terme que chaque propriétaire d’iPhone puisse transformer son précieux en un terminal de paiement électronique. Une petite révolution pour les commerçants !

Tap To Pay bientôt au Brésil

Dans un communiqué récent, Apple a annoncé le déploiement réussi de la fonctionnalité Tap to Pay sur iPhone au Royaume-Uni. Cette innovation permet à l'iPhone de se transformer en terminal de paiement, facilitant ainsi les transactions sans contact. Les utilisateurs britanniques peuvent désormais profiter de cette méthode de paiement pratique et sécurisée, qui offre une expérience unique lors des achats en magasin.



L’autre bonne nouvelle, c’est que Tap to Pay serait bientôt disponible au Brésil. Alors que les utilisateurs brésiliens attendent avec impatience cette fonctionnalité, certains privilégiés ont déjà eu un avant-goût de l'expérience Tap to Pay grâce à l'application InfinitePay.

InfinitePay, une entreprise brésilienne de services financiers, a offert un accès anticipé à Tap to Pay à certains de ses clients. Cette collaboration permet de tester la fonctionnalité avec un nombre limité d'utilisateurs au Brésil. Une vidéo captivante a été publiée, démontrant l'utilisation de Tap to Pay sur un iPhone. Elle montre comment les utilisateurs peuvent entrer facilement le montant de leur achat et accepter les paiements via NFC, en toute simplicité. Cette vidéo témoigne de l'efficacité et de la convivialité de la fonctionnalité.



Le lancement de Tap to Pay au Royaume-Uni fait suite à son introduction réussie aux États-Unis l'année dernière. Depuis lors, cette fonctionnalité a été étendue à Taïwan, et le Brésil est désormais le prochain pays sur la liste d'Apple pour bénéficier de cette innovation majeure. On espère que les choses vont rapidement évoluer pour la France et les autres pays européens !