Apple lance le paiement Tap to Pay sur iPhone au Royaume-Uni

Apple a annoncé le lancement de Tap to Pay sur iPhone au Royaume-Uni, permettant ainsi aux personnes, aux petits commerçants et aux grandes enseignes du pays d'utiliser l'iPhone comme terminal de paiement, sans surcoût ni matériel supplémentaire.



Introduite en février 2022 aux USA, cette fonctionnalité permet aux iPhones compatibles d'accepter des paiements via Apple Pay, des cartes de crédit et de débit sans contact et d'autres portefeuilles numériques, en utilisant uniquement un iPhone.

Un 4e pays pour Tap To Pay

Tap to Pay sur iPhone utilise la technologie NFC pour authentifier en toute sécurité les paiements sans contact, et la fonction prend également en charge la saisie du code PIN, qui comprend des options d'accessibilité.

Jennifer Bailey, vice-présidente d'Apple Pay et d'Apple Wallet chez Apple, a déclaré :

Nous avons vu Tap to Pay sur iPhone transformer l'expérience de la caisse pour de nombreux types de commerces, et nous sommes ravis d'aider les commerçants du Royaume-Uni en leur offrant un moyen simple, sécurisé et privé d'accepter les paiements sans contact en utilisant la puissance, la sécurité et la commodité de l'iPhone, sans matériel supplémentaire. Les petites et moyennes entreprises jouent depuis longtemps un rôle essentiel dans l'économie du Royaume-Uni et, aux côtés des plateformes de paiement, des développeurs d'applications et des réseaux de paiement, nous faisons en sorte qu'il soit plus facile que jamais pour les entreprises britanniques d'accepter les paiements sans contact de manière transparente et de continuer à développer leurs activités.

Revolut et Tyl by NatWest sont les premières plateformes de paiement à proposer Tap to Pay sur iPhone à leurs clients professionnels britanniques. Adyen, Dojo, myPOS, Stripe, SumUp, Viva Wallet, Worldline et Zettle by PayPal seront bientôt disponibles. Bien évidemment, Tap to Pay sur iPhone sera également déployé dans les Apple Store du Royaume-Uni dans les semaines à venir.



Si vous habitez en Angleterre, Tap to Pay sur iPhone nécessite l'iPhone XS ou un modèle plus récent, et fonctionne pour les clients comme n'importe quelle transaction Apple Pay normale. Les vendeurs doivent simplement ouvrir l'application, enregistrer la vente et présenter leur iPhone à l'acheteur, qui peut alors utiliser un mode de paiement sans contact approprié.



Le Royaume-Uni est la quatrième région à prendre en charge Tap to Pay, après des déploiements similaires en Australie et à Taïwan plus tôt dans l'année, en plus des États-Unis. La France attend toujours son tour...