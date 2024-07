BNP Paribas propose Tap to Pay avec AXEPTA

Progressivement, Tap To Pay se déploie en France. Le service lancé fin 2023 dans l'Hexagone continue son expansion. Après viva.com et BPCE, voici que le système d'encaissement sur iPhone d'Apple débarque chez BNP Paribas. De quoi permettre aux commerçants de transformer le téléphone d’Apple en TPE. Encore faut-il être client BNP, avoir iOS 17 et un abonnement à l'application AXEPTA.

Tap to Pay chez BNP Paribas

Comme les premières banques compatibles (Banque Populaire, Caisse d'Épargne), BNP Paribas n'offre pas le service. Les clients intéressés devront payer 5 € par mois par téléphone utilisé (avec une période de gratuité jusqu'à la fin de l'année). Mais ce n'est pas tout, la banque française qui vient de réaliser le meilleur exercice de son histoire en 2023 ponctionnera 1,2 % de commission par transaction, ainsi qu'un supplément de 10 cents à chaque utilisation.



Vous trouvez cela cher ? La banque conserve le modèle économique qui était en place avec les TPE traditionnels, qui coûtait en moyenne 15 € par mois et un pourcentage sur chaque transaction. Certains acteurs comme Revolut ont choisi de ne prendre qu'une commission, mais plus élevée de 1,7%.



L'avantage de Tap To Pay est qu'il s'appuie sur Apple Pay et l'infrastructure qui va avec. C'est sécurisé et très rapide.

Comment ça marche Tap To Pay ?

Avec Tap to Pay sur iPhone vous pouvez accepter tous les types de paiements en personne et sans contact directement sur votre iPhone, qu’ils proviennent de cartes bancaires, d’Apple Pay ou d’autres portefeuilles numériques. Il suffit d'avoir un iPhone XS, XR ou iPhone SE 2ème génération ou une version ultérieure et de la dernière version d’iOS pour commencer à encaisser.



Pour accepter des paiements avec BNP, il faut :

Ouvrir l’application Tap to Pay AXEPTA BNP Paribas et saisissez le montant de l’achat

Présenter votre iPhone à la personne qui souhaite régler. Celle-ci doit placer sa carte horizontalement sur la partie supérieure de votre iPhone, au dessus du symbole sans contact

Une fois la carte lue et la transaction lancée, une coche accompagnée de la mention OK s’affiche à l’écran. Et voilà.

S'il y a des "petits" commerçants parmi vous, dites-nous si vous comptez utiliser le service d'Apple Tap To Pay.

Télécharger l'app gratuite Tap to Pay AXEPTA BNP Paribas