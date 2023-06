Apple TV+ : voici la bande-annonce du film "The Beanie Bubble"

Cet été, les abonnés Apple TV+ vont pouvoir retrouver plusieurs nouveaux films et séries, Apple a décidé de vous occuper pendant vos vacances avec de grosses productions aux scénarios passionnants. C'est le cas de la série The Beanie Bubble, le service de streaming vient de dévoiler la bande-annonce et la date de disponibilité !

Voici la bande-annonce

Dès le 28 juillet, les abonnés Apple TV+ vont avoir un nouveau film original qui va débarquer dans le catalogue, il s'agit de "The Beanie Bubble", une production qui rassemble un gros casting qui comprend Zach Galifianakis (Birdman), Elizabeth Banks (Hunger Games), Geraldine Viswanathan (Bad Education) et Sarah Snook (Steve Jobs).



Ce nouveau film co-réalisé par Damian Kulash et Kristin Gore avec la participation de la société de production Imagine Entertainment, vous transportera dans un scénario vibrant qui puise son inspiration dans la culture américaine des années 90.

The Beanie Bubble dévoile les absurdités et les injustices profondément ancrées dans le rêve américain, en mettant particulièrement en lumière le lien complexe entre les femmes et ce rêve. Il rend hommage à la contribution méconnue des femmes au succès de Ty Warner, dont la persévérance et les instincts remarquables ont modelé et amplifié le phénomène des jouets Beanie Babies, même si leurs noms ne figurent pas sur les étiquettes en forme de cœur.



S'appuyant sur l'intrigant livre The Great Beanie Baby Bubble: Mass Delusion and the Dark Side of Cute, ce scénario offre une immersion captivante dans une réalité méconnue et bouleversante. Rendez-vous le 28 juillet pour la sortie du film en exclusivité sur Apple TV+