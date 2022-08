Apple TV+ : voici la bande-annonce du film "The Greatest Beer Run Ever" avec Zac Efron

Depuis plusieurs mois, plusieurs indiscrétions mentionnaient le tournage d'un film original Apple avec l'acteur Zac Efron, cependant nous n'avions que très peu d'informations à propos de ce futur contenu. Aujourd'hui, Apple nous dévoile la bande-annonce officielle de "The Greatest Beer Run Ever" et on a même la date de sortie sur Apple TV+.

Découvrez ce nouveau film inspiré d'une histoire vraie

Dès le 30 septembre, les abonnés Apple TV+ vont pouvoir profiter du dernier film de Zac Efron, l'histoire racontera celle d'un entrepreneur américain qui se lance dans un voyage vers les lignes de front du Vietnam. Son objectif ? Rapporter de la bière américaine aux soldats pour les remercier pour leur dévouement, mais aussi pour les encourager dans cette guerre.

Zac Efron jouera le rôle de John Donohue (dont le surnom est Chickie), vous suivrez ses incroyables aventures et les différents imprévus pour rejoindre les soldats américains.

En 1967, John "Chickie" Donohue s'est réellement lancé dans une mission visant à apporter à ses amis un soutien affectif - et de la bière américaine - comme décrit dans le récit. Cette affaire avait surpris beaucoup de monde à cette époque, mais Chickie avait toujours affirmé que cela partait d'une bonne intention.



Le film sera disponible en exclusivité mondiale sur Apple TV+, il sera ajouté dans le catalogue dès le 30 septembre.

À noter que le film sera présenté en première au festival du film TIFF avant sa publication sur le service de streaming.