Le film The Greatest Beer Run Ever est disponible sur Apple TV+

The Greatest Beer Run Ever est le dernier film original disponible en streaming sur le service Apple TV+. Le film met en scène Zac Efron dans le rôle de Chickie Donohue, racontant l'incroyable histoire vraie d'un homme qui se porte volontaire pour aller au Vietnam, en temps de guerre, juste pour offrir une bière à ses soldats alliés. Le film est basé sur le livre éponyme.

Découvrez ce nouveau film inspiré d'une histoire vraie

Le film retrace donc le voyage de Donohue vers les lignes de front, esquivant les bombardements et les tirs avec une chance incroyable. Mais il faut surtout savoir que cela s'est réellement produit.

À son arrivée, les réactions des soldats lorsqu'ils apprennent la raison de sa venue varient : certains sont amusés, d'autres horrifiés. Donohue découvre également l’effroyable réalité de la guerre sur le terrain.



Aux côtés de Zac Efron, l’excellent Russell Crowe incarne un photographe de guerre qui se lie d'amitié avec Donohue, même s'ils s'opposent au départ sur la façon dont les médias présentent la guerre. Bill Murray apparaît également dans le film dans un rôle secondaire.

Comment regarder le nouveau film

The Greatest Beer Run ever est disponible exclusivement avec un abonnement Apple TV+. Vous devez vous abonner avec un identifiant Apple pour obtenir un essai gratuit de sept jours, si vous n'avez pas encore de compte. Apple TV+ coûte généralement 4,99 € par mois, et un seul abonnement peut être partagé avec un maximum de six membres de la famille grâce au système de partage familial. L’offre Apple One comprend également l’accès au service.



Vous pouvez regarder Apple TV+ par l'intermédiaire de l'application TV d’Apple disponible sur diverses plateformes, notamment l'iPhone, l'iPad, le Mac, l’Apple TV, la PlayStation, la Xbox, l'Amazon Fire Stick, les sticks Roku, etc. Vous pouvez également regarder le film sur un PC en utilisant le site web tv.apple.com.



Apple TV+ propose des séries de télévision et des films originaux exclusifs, dont des succès primés comme Ted Lasso, Severance et The Morning Show. Le film CODA, lauréat de l'Oscar du meilleur film cette année, est également diffusé en streaming sur Apple TV+.

Voici enfin le trailer vidéo de The Greatest Beer Run ever :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.