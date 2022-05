Apple TV+ : voici la bande-annonce du film original "Cha Cha Real Smooth"

⏰ Il y a 50 min

Julien Russo

Réagir



Apple TV+ a différentes stratégies pour ses films, séries et documentaires. Il y a la production qui part de zéro avec Apple Studios et souvent des partenaires comme Legendary Pictures, Anonymous Content, A24... Et il y a l'achat de contenus déjà produits et prêt pour la mise en ligne, ça a par exemple été le cas dans le passé avec le film USS Greyhound.

Une dépense de 15 millions de dollars

Nouvel investissement pour les abonnés Apple TV+, Apple vient d'acheter les droits du film "Cha Cha Real Smooth", une production qui met en avant la star Dakota Johnson que vous avez pu voir dans The Social Network, 21 Jump Street, ou encore dans quelques épisodes de la 9e saison de la série The Office (US).

Acquis pour 15 millions de dollars afin d'en faire une exclusivité mondiale sur Apple TV+, Cha Cha Real Smooth racontera l'histoire du jeune Andrew 22 ans qui vient de quitter l'université :

Fraîchement sorti de l'université et n'ayant pas de projet de vie précis, Andrew, 22 ans, est coincé chez lui, dans le New Jersey, avec sa famille. Mais s'il y a une chose qui doit figurer sur son CV inexistant, c'est bien de savoir comment faire démarrer une fête, ce qui lui permet de décrocher le job parfait de danseur motivateur au bar et aux bat mitzvahs des camarades de classe de son jeune frère. Lorsqu'Andrew se lie d'amitié avec une maman du quartier, Domino, et sa fille, Lola, il découvre enfin un avenir qu'il souhaite - même si ce n'est pas le sien.

Andrew sera incarné et écrit par Cooper Raiff, un jeune acteur, réalisateur et scénariste qui a récemment commencé sa carrière, mais qui a déjà été repéré par plusieurs grands studios de production cinématographique aux États-Unis.

Cha Cha Real Smooth fera ses débuts sur Apple TV+ dès le 17 juin. Apple a partagé quelques images dans une courte bande-annonce de 3 minutes que vous pouvez regarder ci-dessous.