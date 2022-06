Le film "Cha Cha Real Smooth" est disponible sur Apple TV+

Apple vient de publier son tout dernier film original, "Cha Cha Real Smooth" avec Cooper Raiff et Dakota Johnson. Le film a été salué par la critique et a notamment reçu le prix du public de Sundance plus tôt cette année. Le programme est disponible exclusivement sur Apple TV+ sur la plupart des appareils récents.

Comment regarder "Cha Cha Real Smooth"

Cha Cha Real Smooth met donc en vedette Cooper Raiff (dans le rôle d'Andrew) et Dakota Johnson (dans le rôle de Domino) dans les deux rôles principaux. Les autres membres du casting sont Leslie Mann, Brad Garrett, Vanessa Burghardt et Odeya Rush.



Voici le synopsis de Cha Cha Real Smooth :

Fraîchement sorti de l'université et n'ayant pas de projet de vie précis, Andrew, 22 ans, est coincé chez lui, dans le New Jersey, avec sa famille. Mais s'il y a une chose qui doit figurer sur son CV inexistant, c'est bien de savoir comment faire démarrer une fête, ce qui lui permet de décrocher le job parfait de danseur motivateur au bar et aux bat mitzvahs des camarades de classe de son jeune frère. Lorsqu'Andrew se lie d'amitié avec une maman du quartier, Domino, et sa fille, Lola, il découvre enfin un avenir qu'il souhaite - même si ce n'est pas le sien.

Cha Cha Real Smooth est disponible dès maintenant, uniquement sur Apple TV+. Il rejoint une poignée d'autres films originaux, dont Finch and Greyhound de Tom Hanks et CODA, lauréat de l'Oscar du meilleur film de 2022. À noter que Copper Raiff a également écrit le scénario et réalisé le film.



Vous pouvez regarder Cha Cha Real Smooth avec un abonnement Apple TV+ via l'application Apple TV sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K, Amazon Fire TV, les clés Roku, les téléviseurs intelligents, PlayStation, Xbox et plus encore. Vous pouvez également regarder dans un navigateur web sur tv.apple.com.



Regardez la bande-annonce de 3 minutes pour vous faire une idée :