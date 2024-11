Apple TV+ annonce la série à gros budget « Dope Thief »

Apple TV+ a annoncé que la série policière « Dope Thief » sera diffusée en première mondiale le 14 mars 2025. Ce nouveau programme en huit épisodes est conçue par Peter Craig, connu pour « The Batman » et « Top Gun : Maverick », et bénéficie de la production exécutive de Ridley Scott, célèbre pour des films comme « Gladiator », « Seul sur Mars » et « Blade Runner », qui réalise également le premier épisode. La série met également en vedette et est produite par Brian Tyree Henry, nommé aux Oscars, reconnu pour « Atlanta », « Causeway » et « Bullet Train ».

Une série à gros budget

Les deux premiers épisodes de cette série à très gros budget seront diffusés le 14 mars, et de nouveaux épisodes seront diffusés chaque vendredi jusqu'au 25 avril 2025, comme le veut désormais la tradition chez Apple.

"Dope Thief" est adapté du livre éponyme de Dennis Tafoya (voir sur Amazon) et se concentre sur deux amis de longue date de Philadelphie qui se font passer pour des agents de la DEA pour un petit braquage, qui dégénère en une dangereuse révélation d'une importante route de trafic de drogue sur la côte Est.



Henry rejoint dans ce récit haletant les acteurs Wagner Moura ("Narcos", "Civil War"), Marin Ireland ("The Umbrella Academy", "Sneaky Pete"), Kate Mulgrew ("Star Trek: Prodigy", "The Magnificent Meyersons"), Nesta Cooper ("See"), Amir Arison ("The Blacklist") et Ving Rhames, lauréat du Golden Globe pour la série "Mission: Impossible".



Produit par Apple Studios en collaboration avec Scott Free Productions, « Dope Thief » bénéficie de la production exécutive de Craig, Scott et d'une équipe comprenant David W. Zucker, Richard Heus, Jordan Sheehan, Clayton Krueger et Jennifer Wiley-Moxley.



Apple TV+ entend ainsi étoffer un éventail de contenus premium, notamment des drames, des comédies, des longs métrages, des documentaires et des divertissements familiaux, accessibles sur tous les appareils modernes. Depuis son lancement en novembre 2019, Apple TV+ s'est distingué comme le premier service de streaming à proposer uniquement du contenu original dans le monde entier, recueillant des éloges et des récompenses considérables, avec plus de 523 victoires et 2 374 nominations, mises en valeur par des séries comme « Ted Lasso » et des films comme « CODA ».

