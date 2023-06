Apple partage gratuitement le premier épisode de la série Silo... sur Twitter !

Vous avez probablement entendu parler de la série événement sur Apple TV+ : Silo. Ce nouveau programme à gros budget a fait un buzz phénoménal aux États-Unis, mais aussi en Europe, où l'audience a littéralement explosé. Pour la première fois de son histoire, Apple TV+ a décidé de surfer sur la popularité de Silo en partageant gratuitement le premier épisode sur Twitter !

Silo disponible gratuitement sur Twitter (et légalement)

Depuis qu'Elon Musk est aux commandes de Twitter, les personnes qui souscrivent à l'abonnement Twitter Blue pour particulier ou organisation peuvent bénéficier de l'ajout de vidéos en 1080p avec une durée de 2 heures maximum. Cette nouveauté a permis aux utilisateurs de publier illégalement des films et épisodes de séries en une seule partie, un nouveau clavaire pour la modération qui a déjà beaucoup de travail !



Pour la première fois, Apple TV+ s'est servi de Twitter et de sa fonctionnalité de vidéos pour partager... le premier épisode de la série dont tout le monde parle : Silo. Les abonnés ou non peuvent visionner gratuitement les 59 premières minutes de la série et c'est (pour une fois) tout à fait légal comme c'est le diffuseur qui le partage.

Cette nouvelle stratégie d'Apple pourrait s'avérer payante, car l'entreprise a réussi à atteindre 17 millions de personnes via son compte @AppleTV, le compteur de vues ne cesse d'évoluer depuis la publication du tweet hier en fin d'après-midi.

Derrière cette approche, Apple ne cherche qu'une chose : vous inciter à souscrire à son service de streaming pour regarder les épisodes suivants !



La première saison de Silo sera accessible en intégralité dès vendredi, ce qui veut dire que si vous êtes du genre à attendre que tous les épisodes soient disponibles avant de commencer une nouvelle série, ça va être le moment pour vous de lancer le premier épisode de Silo.



Si vous n'avez pas encore vu ce nouveau contenu, la série vous raconte l'histoire de personnes réfugiées dans un géant silo sous terre, voici la synopsis :

Dans un futur où la Terre est dévastée et l'air devenu toxique, les survivants vivent dans un silo géant souterrain de 144 étages. Au sein de cette communauté, les individus doivent se plier à toute une série de règles très strictes destinées les protéger. Les citoyens qui enfreignent la loi sont envoyés en dehors du silo, condamnés à y trouver la mort au contact d’une atmosphère irrespirable. Pourtant, peu à peu, l'idée que les dirigeants mentent sur ce qu'il se passe à l'extérieur fait son chemin...

Face au succès impressionnant aux États-Unis et en Europe, Apple a évidemment donné le feu vert pour le tournage de nouveaux épisodes dans le cadre d'une deuxième saison qui débarquera probablement au cours de l'année prochaine.