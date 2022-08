Apple TV+ : Eva Longoria sera au casting de la série « Land of Women »

Pour son service de streaming, Apple mise énormément sur les contenus de qualité, mais aussi sur les castings « VIP » en recrutant des acteurs et actrices connus dans le monde entier. Après avoir collaboré avec Tom Hanks, Jennifer Aniston, Aaron Paul ou encore Samuel L. Jackson, Apple accueille désormais Eva Longoria dans sa collection de contenus originaux !

Eva Longoria participera à la série « Land of Women »

Les abonnés Apple TV+ retrouveront prochainement la série « Land of Women », un programme qui mettra en avant Eva Longoria et Carmen Maura.

Ce futur contenu est annoncé comme étant une mini-série qui pourra éventuellement être renouvelée pour une seconde saison si l’équipe de production et de réalisation a encore d’autres ressources pour de nouveaux épisodes.



Le scénario de « Land of Women » abordera une histoire dramatique, vous suivrez les aventures de Gala, une jeune femme qui vit à New York avec un homme qui possède plusieurs dettes qu’il doit rembourser à des organisations peu fréquentables.

S'apercevant que son compagnon n’arrive pas à s’acquitter des sommes qu’il a empruntées, Gala va prendre la décision de fuir pour éviter des représailles.

Du jour au lendemain, accompagnée de sa mère et de sa fille, elle va prendre la décision de partir le plus loin possible, les trois femmes vont quitter les États-Unis pour se réfugier dans un petit village situé dans le Nord de l’Espagne.



Cet endroit où Gala et sa famille vont se cacher n’est pas inconnu, car la mère de Gala y a vécu pendant 50 ans il y a fort longtemps. Toutefois, qui dit petit village, dit comme très souvent des rumeurs qui circulent très vite, la famille va devoir lutter pour cacher son identité et la raison qui la fait quitter les États-Unis pour un petit coin perdu en Espagne.



En plus d’avoir le rôle principal pour la série « Land of Women », Eva Longoria aura aussi l’immense responsabilité d’être productrice exécutive à travers sa propre société de production.

Apple a confié le poste de réalisateur à Carlos Sedes, un homme reconnu dans le milieu qui a déjà travaillé avec Apple TV+ pour « Now And Then », il a aussi travaillé pour la série Netflix « Les demoiselles du téléphone ».



Comme c’est le cas avec de nombreuses séries et films sur Apple TV+, cette nouvelle série se basera sur le roman du même nom écrit par Sandra Barneda.



Attendez-vous à une première saison de 6 épisodes qui seront publiés au rythme d’un nouvel épisode par semaine, le vendredi.

Pour le moment, aucune date n’a été communiquée quant au lancement de la série, Apple devrait nous partager prochainement la bande annonce sur sa chaîne YouTube, le géant californien le fait à environ un mois avant le lancement d’un nouveau contenu.