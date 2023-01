Apple TV+ complète le casting de la série de compétition musicale "My Kind of Country"

Apple TV+ a révélé que des auteurs-compositeurs-interprètes country bien connus outre-Atlantique, dont Jimmie Allen, nouvel artiste CMA de l'année 2021, Mickey Guyton, nominé à quatre reprises aux Grammy Awards, et Orville Peck, auteur-compositeur, ont rejoint la nouvelle série de concours musicaux "My Kind of Country", en tant qu'éclaireurs parcourant le monde à la recherche d'artistes talentueux et de la prochaine grande star country.



Reese Witherspoon et Kacey Musgraves sont à l'affiche de la série, dont la première mondiale est prévue le 24 mars sur Apple TV+. Elles sont également producteurs exécutifs.

Un show très américain

Voici comment Apple présente sa Star Academy spécialisée en Country :

"My Kind of Country" est une nouvelle approche de la série de concours, qui fait tomber les barrières de la musique country en offrant une opportunité extraordinaire à des artistes divers et innovants du monde entier. Les scouts Allen, Guyton et Peck sélectionnent chacun une liste d'artistes exceptionnels en devenir et les invitent au foyer de la musique country à Nashville, dans le Tennessee, pour présenter leur son unique. Le gagnant du concours recevra d'Apple Music un prix qui changera sa vie, et bénéficiera d'un soutien et d'une exposition sans précédent sur la plateforme.

Witherspoon et Musgraves sont productrices exécutives aux côtés de Sara Rea et Lauren Neustadter de Hello Sunshine, de Jason Owen de Sandbox Entertainment, de l'illustre showrunner Izzie Pick Ibarra, nommé aux Emmy Awards ("The Masked Singer", "Savage x Fenty Show Vol. 3", "Dancing with the Stars", "Ladies of London") ; et Katy Mullan de Done + Dusted ("The Disney Family Singalong", "A Legendary Christmas with John and Chrissy" de John Legend, "The Little Mermaid Live ! "Dear Class of 2020", cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques de Londres). Adam Blackstone, lauréat d'un Emmy Award, assure la direction musicale (directeur musical de Justin Timberlake, Alicia Keys, Faith Hill, Rihanna et pour le Super Bowl Halftime Show, les Academy Awards, les Grammy Awards, "The Masked Singer").



Pas sûr que le public français se rue dessus...