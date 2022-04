Tom Hiddleston rejoint le casting de la série Apple TV+ « The White Darkness »

⏰ Il y a 13 min

Julien Russo

Réagir



Après avoir annoncé la nuit dernière la commande de la série Constellation avec Noomi Rapace et Jonathan Banks, Apple enchaine avec une seconde révélation : la commande de la série « The White Darkness », un autre contenu à gros budget ! Dans ce futur programme, vous retrouverez l'acteur Tom Hiddleston.

Un avant-goût avant une disponibilité vers 2023

Les projets de séries et films pour Apple TV+ sont nombreux, si certains sont en cours d'écriture ou en tournage, d'autres s'ajoutent à la pile des contenus qui viennent d'être commandés. Apple vient d'annoncer avoir choisi la série « The White Darkness » pour son service de streaming, une série qui mettra en avant la star Tom Hiddleston (Loki et Avengers: Endgame) dans l'un des rôles principaux, mais aussi en tant que producteur exécutif du programme.



Aux côtés de Hiddleston, on retrouvera la participation de Soo Hugh (Under The Dome et Pachinko), Mark Heyman (Black Swan) et Theresa Kang-Lowe (Pachinko) en tant que producteurs exécutifs. « The White Darkness » regroupera la société UCP et Apple Studios pour sa production.

La série s'inspirera du récit de la vie d'Henry Worsley : "un mari et un père dévoués, un ancien soldat, un homme d'un profond honneur et sacrifice, mais aussi un homme profondément obsédé par l'aventure, se manifestant par un voyage épique traversant l'Antarctique à pied". Worsley sera incarné par Tom Hiddleston.



Le célèbre acteur de Loki signe sa deuxième collaboration avec Apple TV+, il a déjà participé à la série originale The Essex Serpent qui sortira dans les prochains mois dans le catalogue d'Apple TV+. Avec plus de 45 films et séries tournés, une carrière qui a commencé il y a plus de 20 ans et le prix du Lauréat du "Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm" aux Golden Globes en 2017, Tom Hiddleston est une chance pour améliorer la visibilité et la popularité d'Apple TV+.



Pour le moment, il n'y a aucune date quant au lancement de la série « The White Darkness », toutefois entre une commande et une disponibilité, il peut facilement s'écouler environ 10 à 12 mois. Nous devrions avoir la première bande-annonce de ce programme vers la rentrée 2022 si tout se passe bien.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit de 7 jours.