Apple TV+ annonce la série Constellation avec Noomi Rapace et Jonathan Banks

⏰ Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alban Martin

Aujourd'hui, Apple TV+ a annoncé qu'elle avait commandé "Constellation", une nouvelle série dramatique à suspense psychologique basée sur la conspiration avec Noomi Rapace ("The Girl with the Dragon Tattoo", "You Won't Be Alone") et Jonathan Banks, nominé aux Emmy Awards ("Mudbound", "Breaking Bad", "Better Call Saul"). De quoi alimenter un catalogue de plus en plus intéressant.

Une série inédite bientôt sur Apple TV+

La série mettra en vedette Noomi Rapace, connue pour "The Girl with the Dragon Tattoo", et Jonathan Banks, nominé aux Emmy Awards, connu pour "Breaking Bad" et "Better Call Saul". La série est créée et écrite par Peter Harness et Michelle MacLaren, lauréate d'un Emmy Award, sera la réalisatrice.

"Constellation" mettra en vedette Rapace dans le rôle de Jo, une femme qui revient sur Terre après une catastrophe spatiale, pour découvrir que des éléments clés de sa vie semblent avoir disparu. Cette aventure spatiale pleine d'action est une exploration des limites sombres de la psychologie humaine, la quête désespérée d'une femme pour révéler la vérité sur l'histoire cachée des voyages spatiaux et récupérer tout ce qu'elle a perdu.

Coproduite par Turbine Studios et Haut et Court TV, les producteurs exécutifs sont David Tanner ("Small Axe"), Tracey Scoffield ("Small Axe"), Caroline Benjo ("No Man's Land"), Simon Arnal ("No Man's Land"), Carole Scotta ("No Man's Land") et Justin Thomson ("Liaison"). MacLaren réalise les deux premiers épisodes et assure la production exécutive avec Rebecca Hobbs ("Shining Girls") et le co-producteur exécutif Jahan Lopes pour MacLaren Entertainment. Harness est producteur exécutif pour Haunted Barn Ltd.



Pour mémoire, MacLaren travaille déjà avec Apple TV+ sur "The Morning Show" et la future série à suspense "Shining Girls".



On ne sait pas encore quand "Constellation" sera diffusée sur Apple TV+, mais il sera disponible sur tous les appareils Apple, ainsi que les TV connectées, les consoles et plus encore.