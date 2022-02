Apple TV + : découvrez "The Last Days of Ptolemy Grey" avec Samuel L. Jackson

Il y a 2 heures

Vidéo

Julien Russo

Réagir



Des créations originales passionnantes, des scénarios basés sur des romans à succès et des castings de folies. Voici la recette secrète d'Apple TV+ pour attirer les abonnés et se faire remarquer dans les prestigieuses cérémonies de remises de prix. Apple a dévoilé ce soir une nouvelle série originale et exclusive à venir prochainement !

Voici la bande-annonce de

The Last Days of Ptolemy Grey

Les abonnés Apple TV+ vont bientôt pouvoir profiter d'une série produite par Apple Studios en collaboration avec Samuel L. Jackson. La première saison The Last Days of Ptolemy Grey proposera un total de 6 épisodes avec un scénario entièrement basé sur le roman du même nom de Walter Mosley. Si Apple a choisi de se lancer dans ce projet, c'est en partie grâce aux nombreuses ventes qu'a eues le livre et aux très bonnes critiques.

Apple explique à quoi s'attendre dans cette nouvelle série originale :

"The Last Days of Ptolemy Grey" met en vedette Jackson dans le rôle de Ptolemy Grey, un homme malade oublié par sa famille, par ses amis et même par lui-même. Soudain laissé sans son gardien de confiance et sur le point de sombrer encore plus profondément dans une démence solitaire, Ptolémée est confié aux soins de l'adolescente orpheline Robyn, interprétée par Dominique Fishback, nominé aux BAFTA Awards (« Judas et le Messie noir »). Lorsqu'ils apprennent un traitement qui peut temporairement restaurer les souvenirs de démence de Ptolémée, il commence un voyage vers des vérités choquantes sur le passé, le présent et l'avenir.

Dans ce nouveau programme d'Apple TV+ on retrouve la présence de : Samuel L. Jackson (aux commandes de la production et dans le rôle principal), mais aussi de :

Cynthia Kaye McWilliams (Bosh et Coyote)

Damon Gupton (Bates Motel et Esprits Criminels)

Marsha Stephanie Blake (Blacklist et I'm Your Woman), Walton Goggins (Les Huit salopars et Justified)

Dominique Fishback (Project Power et Low Way Home)

Omar Benson Miller (Ballers et 8 Mile)

À noter que Samuel L. Jackson ne sera pas tout seul dans la production de ce futur contenu, il sera accompagné de Diane Houslin (Futurestates et Sharp Talk), LaTanya Richardson Jackson, Eli Selden (Killer Joe et Cleaner), David Levine ainsi que de Ramin Bahrani (99 Homes et Le Tigre blanc)

Cette décision d'Apple Studios d'apporter un soutien massif à Jackson sur la production est tout à fait logique, surtout quand on sait qu'il aura déjà beaucoup de travail avec son rôle principal dans la série.

Pour sa création originale The Last Days of Ptolemy Grey, Apple a sélectionné le rythme d'un nouvel épisode par semaine, les deux premiers épisodes seront disponibles dès le vendredi 11 mars 2022 pour tous les abonnés Apple TV+.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés, mais aussi sur les consoles PlayStation et Xbox.



Retrouvez l'intégralité du communiqué de presse d'Apple