Apple TV+ : aperçu de "The Last Days of Ptolemy Grey" et saison 2 de "Dear…"

Il y a 3 heures

Vidéo

Medhi Naitmazi

Réagir



Aujourd'hui, Apple TV+ a publié un premier aperçu de "The Last Days of Ptolemy Grey", une nouvelle série dramatique à suspense avec Samuel L. Jackson. Mais ce vendredi marqué aussi le début de la saison 2 de "Dear…" ("Lettre à…" en français), une série d’interviews de personnalités.

La nouvelle série à suspense prépare sa sortie

La nouvelle vidéo vous emmène dans les coulisses de la série à venir avant sa première la semaine prochaine. Vous pouvez la visionner ci-dessous :

Découvrez les coulisses de The Last Days of Ptolemy Grey avec Samuel L. Jackson. Disponible sur Apple TV+ le 11 mars.



La série de six épisodes suit l'histoire de Ptolemy Grey (Jackson), un homme de 91 ans qui retrouve la mémoire et tente de résoudre la mort de son neveu.

Produit par Apple Studios, "The Last Days of Ptolemy Grey" met en scène Jackson dans le rôle de Ptolemy Grey, un homme malade oublié de sa famille, de ses amis et de lui-même. Soudainement privé de son gardien de confiance et sur le point de sombrer encore plus profondément dans une démence solitaire, Ptolemy est confié aux soins de Robyn, une adolescente orpheline, jouée par Dominique Fishback, nominée aux BAFTA Awards ("Judas et le Messie noir"). Lorsqu'ils apprennent l'existence d'un traitement qui peut temporairement restaurer les souvenirs de Ptolemy, atteint de démence, c'est le début d'un voyage vers des vérités choquantes sur le passé, le présent et l'avenir. Outre Jackson et Fishback, la série Apple Original met en scène Cynthia Kaye McWilliams ("Coyote", "Real Husbands of Hollywood"), Damon Gupton ("Black Lightning", "Bates Motel"), Marsha Stephanie Blake ("I Am Your Woman", "When They See Us"), Walton Goggins ("Justified", "The Unicorn") et Omar Miller ("The Unicorn", "Ballers").



Aux côtés de Mosley et Jackson, "The Last Days of Ptolemy Grey" est produit par Diane Houslin, partenaire de Mosley, Ramin Bahrani, Eli Selden et David Levine pour Anonymous Content, et LaTanya Richardson.

"The Last Days of Ptolemy Day" sera diffusée pour la première fois sur Apple TV+ le vendredi 11 mars.

Lancement de la saison 2 pour "Dear…"

La deuxième saison de "Dear..." est é disponible dès maintenant sur Apple TV+.



La série, qui présente les histoires inspirantes de certaines des personnes les plus influentes du monde, est de retour avec de toutes nouvelles interviews de Viola Davis, Malala Yousafzai, Jane Fonda, et plus encore.

Viola Davis, actrice et productrice lauréate d'un Academy Award, d'un Emmy Award et d'un Tony Award.

Malala Yousafzai, militante des droits des femmes, plus jeune lauréate du prix Nobel et productrice.

Jane Fonda, actrice et productrice deux fois oscarisée, auteur et militante du New York Times.

Ava DuVernay, nommée aux Oscars et lauréate des prix Emmy, BAFTA et Peabody.

Billy Porter, acteur et chanteur lauréat d'un Emmy, d'un Tony et d'un Grammy Award.

Sandra Oh, actrice nommée aux Emmy Awards et lauréate du SAG Award.

Le célèbre marin Laird Hamilton

Kareem Abdul-Jabbar, meilleur marqueur de l'histoire de la NBA et lauréat de la médaille présidentielle de la liberté.

La deuxième saison de "Dear..." mettra en lumière des leaders, des artistes et des athlètes de renommée internationale, et montrera comment ils ont façonné la culture et la société à travers une collection de lettres intimes de leurs fans. En lisant ces lettres, chaque personnalité influente apprend comment elle a, sans le savoir, influencé les autres et acquiert une nouvelle compréhension de la manière dont son travail a apporté une contribution unique à la communauté mondiale.



Inspiré par les spots révolutionnaires "Dear Apple" d'Apple, "Dear..." adopte une approche inventive et cinématographique de ces biographies.





L'intégralité de la première saison de "Dear...", avec Oprah Winfrey, Gloria Steinem, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, Yara Shahidi, Stevie Wonder, Aly Raisman, Misty Copeland, Big Bird et bien d'autres, est désormais disponible en streaming sur Apple TV+.



Si vous n'avez pas vu la bande-annonce officielle de la nouvelle saison, regardez-la ci-dessous :