Apple TV+ : voici les personnalités qui participeront à la saison 2 de "Dear..."

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Vidéo

Julien Russo

Réagir



L'actualité Apple TV+ est particulièrement intense en ce début d'année, il y a de nouveaux contenus originaux qui s'apprêtent à arriver dans les prochaines semaines/mois et... des renouvellements de séries ! C'est le cas pour le programme "Dear..." (Lettre à... en français), Apple vient de dévoiler la liste des personnalités qui vont participer à la seconde saison.

Dear... est bientôt de retour sur Apple TV+

Avec sa série documentaire Dear... Apple a mis sous le feu des projecteurs le côté sentimental, sensible et touchant des personnalités américaines qu'on ne connaît qu'à travers les articles des médias, la télévision et les réseaux sociaux.

Le concept de ce programme est simple, face à la caméra, des vedettes de divers univers (sport, cinéma, musique...) lisent des lettres que leur ont écrites des personnes anonymes dont la vie a été changée après avoir croisé leurs chemins.



Pour la première saison composée de 10 épisodes, Apple avait réussi à avoir la présence de Spike Lee, Lun-Manuel Miranda, Stevie Wonder, Oprah Winfrey, Gloria Steinem, Big Bird, Jane Goodall, Aly Raisman, Yara Shahidi et Misty Copeland.

Pour la seconde saison, Apple a déjà dévoilé les personnalités qui participeront, voici la liste complète :

André Leon Talley (surnommé ALT, journaliste de mode américain, il est décédé le 18 janvier 2022, soit quelques mois après le tournage de l'épisode de Dear...).

(surnommé ALT, journaliste de mode américain, il est décédé le 18 janvier 2022, soit quelques mois après le tournage de l'épisode de Dear...). Malala Yousafzai (une militante pakistanaise des droits des femmes, elle représente le symbole de la lutte pour l'éducation des filles. Elle a reçu ces dernières années plusieurs distinctions nationales et internationales).

(une militante pakistanaise des droits des femmes, elle représente le symbole de la lutte pour l'éducation des filles. Elle a reçu ces dernières années plusieurs distinctions nationales et internationales). Jane Fonda (connu dans le monde entier pour son rôle de Grace dans la série Netflix Grace and Frankie, Fonda a remporté plusieurs prix au Festival de Cannes, aux Golden Globes, aux Bafta Awards, aux Oscars...).

(connu dans le monde entier pour son rôle de Grace dans la série Netflix Grace and Frankie, Fonda a remporté plusieurs prix au Festival de Cannes, aux Golden Globes, aux Bafta Awards, aux Oscars...). Ava DuVernay (ancienne publicitaire de formation, elle se lance dans une carrière de réalisatrice, productrice et scénariste dès 2006. Sa rapide progression dans l'univers cinématographique est remarquée partout aux États-Unis grâce notamment à son documentaire sur le hip-hop This Is Life).

(ancienne publicitaire de formation, elle se lance dans une carrière de réalisatrice, productrice et scénariste dès 2006. Sa rapide progression dans l'univers cinématographique est remarquée partout aux États-Unis grâce notamment à son documentaire sur le hip-hop This Is Life). Billy Porter (acteur et réalisateur, il a les deux pieds dans le cinéma depuis 21 ans, il a participé à plus de 15 films et séries au cours de sa carrière. Vous l'avez probablement vu dans le film Cendrillon sorti l'année dernière sur Amazon Prime Vidéo. Porter est aussi chanteur et a longtemps fréquenté les spectacles de Broadway dans sa jeunesse).

(acteur et réalisateur, il a les deux pieds dans le cinéma depuis 21 ans, il a participé à plus de 15 films et séries au cours de sa carrière. Vous l'avez probablement vu dans le film Cendrillon sorti l'année dernière sur Amazon Prime Vidéo. Porter est aussi chanteur et a longtemps fréquenté les spectacles de Broadway dans sa jeunesse). Viola Davis (actrice populaire de la série Netflix Murder, elle s'est également fait connaître grâce au film Prisoners et Night and Day).

(actrice populaire de la série Netflix Murder, elle s'est également fait connaître grâce au film Prisoners et Night and Day). Sandra Oh (avec plus de 5 millions de followers sur Instagram, elle est l'une des actrices les plus populaires dans le monde. Vous l'avez probablement vu dans Killing Eve et Grey's Anatomy, son visage vous dit forcément quelque chose !).

(avec plus de 5 millions de followers sur Instagram, elle est l'une des actrices les plus populaires dans le monde. Vous l'avez probablement vu dans Killing Eve et Grey's Anatomy, son visage vous dit forcément quelque chose !). Kareem Abdul-Jabbar (considéré comme le plus grand joueur universitaire américain de basket, il a remporté à trois reprises le titres de meilleur joueur du tournoi NCAA et de champion de la NCAA. Il a joué de 1975 à 1989 avec les Lakers de Los Angeles).

(considéré comme le plus grand joueur universitaire américain de basket, il a remporté à trois reprises le titres de meilleur joueur du tournoi NCAA et de champion de la NCAA. Il a joué de 1975 à 1989 avec les Lakers de Los Angeles). Laird Hamilton (les passionnés de surf le connaissent par cœur, cet homme de 57 ans est le co-inventeur du surf de remorquage, il est aussi modèle et acteur occasionnel de mode.

La saison 2 de Dear... sera diffusée en exclusivité mondiale sur Apple TV+ dès le vendredi 4 mars, comme d'habitude, Apple a choisi le rythme d'un épisode par semaine.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit de 7 jours. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés, mais aussi sur les consoles PlayStation et Xbox.