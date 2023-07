Quiche Browser : le navigateur web ultra-personnalisable sur iPhone

Naviguer sur internet, c'est bien, mais le faire dans un environnement à son goût, c'est mieux. Quiche Browser propose une application iOS pour son navigateur web qui mise tout sur le sens du détail.

Quiche Browser : le détail à son importance

Sous son nom un peu étrange, Quiche Browser est un navigateur iOS qui possède un atout unique, une personnalisation poussée à l'extrême. Via la section Paramètres, il est possible de modifier des dizaines de choses pour se créer son propre navigateur web.



Premièrement, la barre d'outils. On peut sélectionner la couleur de son choix, l'emplacement des icônes, l'affichage ou non du logo du site dans la barre d'adresse, la taille du texte et même son apparence générale. Il est même possible d'afficher le temps de lecture ou encore de personnaliser la façon dont le lien est présenté.

Pour faire simple, tout peut être réorganisé à sa guise. Les logos dans l'app se déplacent et surtout s'ajustent au niveau de la taille. Vous noterez que la barre d'adresse se situe en bas de l'écran, comme sur Safari.



Pour ce qui est de la recherche internet, Quiche Browser laisse le choix à l'utilisateur entre DuckDuckGo (par défaut), Brave, Ecosia ou Google. L'application est gratuite et ne possède pas de traduction française, ce qui n'est pas très gênant pour ce genre de service. Si par hasard, c'est une nouvelle expérience de navigation qui vous tente, n'hésitez pas à l'essayer et à nous faire un retour sur les points positifs comme négatifs. Qui a prévu de remplacer Safari ?

Télécharger l'app gratuite Quiche Browser