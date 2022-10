Vivid Browser : un navigateur avec la luminosité à fond sur iPhone

Après Vivid pour Mac en début d'année, le studio Lumen Digital nous propose Vivid Browser sur iOS. Le principe reste le même, mais adapté aux contraintes d'Apple.



Bien qu'il ne soit pas possible de modifier la luminosité de l'écran du téléphone au niveau du système d'exploitation, Vivid Browser permet de le faire pour surfer sur Internet.

Découvrez l'app Vivid Browser

Utilisez Vivid pour naviguer sur le Web avec la pleine luminosité de votre iPhone.

La phrase de présentation est claire : il s'agit d'un navigateur classique, basé sur WebKit (comme Safari) qui se charge de mettre la luminosité de votre écran d'iPhone à fond. Cela peut paraître assez abscons pour une partie des utilisateurs, mais pour d'autres, c'est une idée géniale.

Les clients Apple utilisant souvent leur iPhone en plein soleil, ou en tout cas en extérieur, seront ravis de n'avoir aucun réglage à faire pour améliorer la lisibilité sur un site d'actualité, notre blog iPhoneSoft ou même sur YouTube par exemple. N'importe quel site est évidemment éligible, il suffit de taper son adresse dans Vivid Browser. Le seul bémol, c'est que cela ne fonctionne pas quand on passe en vidéo plein écran, car c'est le player natif d'Apple qui prend le relais (et non plus la webview).



En outre, l'app intègre une extension Action pour ouvrir rapidement des pages dans Vivid à partir de Safari ou d'autres applications et pour revenir rapidement à Safari.



Vivid Browser est disponible gratuitement et uniquement sur iPhone. Pour le Mac, allez voir du côté de Vivid 2.0 qui permet d'augmenter drastiquement la puissance de rétro-éclairage de la dalle miniLED des MacBook Pro récents.

Par curiosité, qui est intéressé par ce genre d'utilitaire parmi vous ?

Télécharger l'app gratuite Vivid Browser