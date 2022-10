Vivid 2.0 offre un mode très sombre à votre Mac et est plus optimisé que jamais

Nous vous l'avions présentée en avril 2022, l'application Vivid est de retour avec une version 2.0 qui offre de nouveaux réglages. Ciblant les possesseurs de MacBook Pro M1 Pro /Max de 14 ou 16 pouces ou les écrans Pro Display XDR d'Apple, l'utilitaire permet d'aller bien au-delà des 500 nits de luminosité en usage normal. En effet, quand un contenu HDR est à l'écran, se dernier peut alors pousser la chansonnette un peu plus fort et c'est exactement ce que fait Vivid, mais tout le temps.

Pour exploiter son écran Mac

Signée du développeur de Posture Pal, l'excellente application Vivid vous aide donc à avoir une luminosité de plus 1 000 nits à tout moment, particulièrement utile lorsque vous travaillez à l'extérieur au soleil par exemple.



Une fois l'application installée, il n'y a rien à faire. Elle va automatiquement faire passer votre écran au niveau de luminosité maximal. Évidemment, le gros inconvénient de l'application est qu'elle affecte l'autonomie de la batterie. Mais vous pouvez activer et désactiver l'application à partir de la barre de menu.

Une version 2.0 plus économe

L'application vient d'être mise à jour en version 2.0 avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, toujours pour les MacBook Pro et Pro Display XDR.



La mise à jour offre de meilleures performances et une meilleure compatibilité et réduit de 99 % l'utilisation du processeur pour Vivid. Cela signifie que votre autonomie retrouvera des couleurs.

Il est important de noter que Vivid n'utilise pas de hacks pour obtenir une luminosité plus élevée. Selon Ben Harraway, qui a développé Vivid avec Jordi Bruin, l'application utilise "un savant mélange de différentes technologies, notamment Metal, Carbon, Cocoa, Swift, SwiftuI, et même un peu de code C" pour doubler la luminosité de l'écran utilisable.

Nous savions que le framework Metal était capable d'atteindre des modes de luminosité étendus sur macOS, mais il était délicat de trouver l'approche exacte qui nous permettrait d'utiliser cela en dehors de notre propre application.

Un mode sombre

Il existe également un nouveau mode Eclipse qui fait le contraire pour votre écran. Au lieu d'être plus lumineux, ce mode rend votre écran plus sombre que le minimum normal. Il est donc utile, par exemple, lorsque vous travaillez tard le soir, voire la nuit.

Comment utiliser Vivid

Les utilisateurs peuvent régler la luminosité à l'aide des touches normales du clavier, ainsi qu'activer et désactiver Vivid avec le raccourci "⌃⌥⌘V". Il existe également un mode Splitscreen astucieux qui permet aux utilisateurs de voir la différence entre les performances du Mac avec 500 et 1 000 nits.

Télécharger Vivid

Vous pouvez télécharger gratuitement l'application dès maintenant sur le Mac App Store. Pour débloquer l'application complète, il faut par contre débourser 27,99 €, alors que sur le site de Gumroad c'est pratiquement moitié prix.

Télécharger l'app gratuite Vivid - Double your brightness