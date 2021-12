µBrowser : un navigateur web imparfait mais bien pensé sur Apple Watch

µBrowser est une application destinée à vous offrir la navigation internet sur Apple Watch. Avec celle-ci, vous pourrez vous rendre sur le web comme si vous étiez sur iPhone, iPad, Mac... l'Apple Watch Series 7 avec son écran plus grand proposera à coup sûr la meilleure expérience utilisateur.

µBrowser : naviguer sur le web via Apple Watch devient possible et facile



Apple n'a pas jugé utile de proposer Safari sur Apple Watch étant donné la petite taille d'écran qui limite grandement l'utilité, mais ne vous inquiétez pas, µBrowser est là pour vous. Cette application est tout simplement un navigateur web pour Apple Watch.

Vendue au prix de 0.99 €, µBrowser offre bien plus de possibilités qu'Apple avec sa simple fonction d'aperçu des liens. Bien évidemment, tout n'est pas parfait mais c'est en partie la faute d'Apple qui ne fait pas son maximum pour optimiser ce domaine.



On note par exemple des soucis avec le chargement de certaines images ou encore lorsqu'un site utilise une police d'écriture particulière. Au-delà de ces petits couacs, le navigateur µBrowser est simple à configurer.



Il permet de faire des recherches sur le web et même de saisir une adresse URL directement sur l'écran de la montre, le tout géré par le moteur de recherche DuckDuckGo, une bonne idée pour les adeptes de la sécurité des données. L'application iPhone donne accès à vos signets préférés. Le développeur de ce "Safari bis", Arno Appenzeller, précise en toute logique qu'aucune donnée n'est collectée par l'application.



D'après notre expérience, l'application est très fluide sur Series 7. Espérons qu'il en soit de même pour les anciens modèles. iOS 15 et watchOS 8 sont indispensables au bon fonctionnement de l'app, et mieux vaut avoir un "grand" modèle pour en profiter.

Télécharger µBrowser à 0,99 €