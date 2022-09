Un test comparatif montre que la 5G des iPhone 14 Pro est 38 % plus rapide

À ce stade, nous savons déjà beaucoup de choses sur les nouveaux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. En matière de performances, les nouveaux appareils sont un peu plus rapides que leurs prédécesseurs grâce à la puce A16 Bionic, et que la batterie tient deux heures de plus. Mais qu'en est-il de la 5G ? D'après les tests comparatifs effectués par SpeedSmart, les nouveaux modèles d'iPhone 14 Pro peuvent également atteindre des vitesses 5G plus élevées que l'iPhone 13 Pro.

Merci Qualcomm pour la 5G+

Les tests de SpeedSmart ont été réalisés avec un iPhone 14 Pro et un iPhone 13 Pro. Le spécialiste du réseau cellulaire a comparé les vitesses 5G de deux grands opérateurs américains : T-Mobile et Verizon. Les résultats montrent que l'iPhone 14 Pro est capable d'atteindre des vitesses de téléchargement 5G jusqu'à 38 % plus rapides que l'iPhone de génération précédente.



En ce qui concerne la vitesse de débit ascendant (upload), les gains ne sont pas très significatifs en valeur absolue, mais l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max affichent tout de même de meilleurs résultats.

Les chiffres

Voici le détail des performances :

iPhone 14 Pro (Download - T-Mobile) : 255,91 Mbps

iPhone 13 Pro (Download - T-Mobile) : 173,81 Mbps

iPhone 14 Pro (Upload - T-Mobile) : 28,25 Mbps

iPhone 13 Pro (Upload - T-Mobile) : 22,51 Mbps

iPhone 14 Pro (Download - Verizon) : 175.56 Mbps

iPhone 13 Pro (Download - Verizon) : 126.33 Mbps

iPhone 14 Pro (Upload - Verizon) : 27.28 Mbps

iPhone 13 Pro (Upload - Verizon) : 21,64 Mbps

Une latence encore plus faible

Ce ne sont pas les seuls tests dans lesquels l'iPhone 14 Pro s'est bien comporté. SpeedSmart a également remarqué que la latence moyenne est plus faible sur les nouveaux téléphones. Une latence plus faible signifie que l'appareil met moins de temps à communiquer avec les serveurs, ce qui est essentiel pour le streaming en direct et surtout les jeux en ligne. Si vous jouez à Apex Legends, PUBG et autre Call Of Duty, vous allez être ravi. Encore faut-il être aux États-Unis pour profiter de la 5G à ondes millimétriques.



Par exemple, l'iPhone 14 Pro a atteint une latence moyenne (Ping) de 52,88 ms connecté à T-Mobile et de 37,09 ms connecté à Verizon. L'iPhone 13 Pro a enregistré 62,20 ms et 52,24 ms, respectivement.

Nouveau modem Snapdragon X65

Ces meilleurs résultats de l'iPhone 14 Pro sont dus au nouveau modem 5G Snapdragon X65 de Qualcomm. L'iPhone 13 Pro s'appuie sur le Snapdragon X60. Le nouveau modem 5G X65 supporte des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 10Gbps (contre 7,5Gbps pour le X60), et il consomme moins d'énergie par rapport à son prédécesseur.

Les iPhone 14 aussi

Il convient de noter que les modèles non-Pro de l'iPhone 14 sont également équipés du nouveau modem 5G Snapdragon X65. Bien qu'Apple ait essayé de développer ses propres modems 5G pour l'iPhone, la société a toujours un accord pluriannuel avec Qualcomm qui doit se terminer l’an prochain. Sur l’iPhone 15, Apple devrait utiliser ses propres puces pour la première fois.