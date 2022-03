L'iPhone 14 en plein test technique, l'iPhone 15 avec zoom x5, et l'iPad en OLED

Alors que nous sommes à moins de six mois de la présentation par Apple de la prochaine génération d'iPhones, l'iPhone 14 est en train de passer le test de validation technique en interne. Cela dit, un nouveau rapport montre que la gamme d'iPhone 2023 pourrait présenter le design Periscope dont on parle depuis longtemps, avec un zoom optique 5x. Sans oublier un mot sur le futur iPad OLED.

Quelques détails sur les iPhone 14

Dans une note vue par 9to5Mac, l'analyste Jeff Pu de Hong-Kong dit que, d'après son enquête sur la chaîne d'approvisionnement, l'iPhone 14 en est maintenant au stade de l'EVT. Le nouveau confinement chinois de Shenzhen ne semblant pas impacter le calendrier. Comme nous le rapportions la semaine dernière, l'usine principale de Foxconn n'est pas située dans cette zone.



Le test technique signifie qu'Apple est bientôt prête à produire son nouvel iPhone en petit nombre, avant la production de masse qui devrait débuter en juillet.



De plus, l'analyste a confirmé quelques informations sur le prochain iPhone 14. Selon lui, la puce A16, destinée à l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, aura une taille plus grande que la puce A15, malgré la migration vers la technologie 4nm. Un peu comme les dernières puces M1 Pro / Max.



Alors que Jeff Pu est également certain du nouvel appareil photo 48 mégapixels sur les iPhone 14 Pro, il est persuadé que le prix ne changera pas.

Une nouveauté sur les iPhone 15 Pro

En ce qui concerne la gamme 2023, Jeff Pu affirme qu'il y a toujours une forte probabilité qu'Apple lance une caméra périscope pour l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max avec un zoom optique 5x. Auparavant, un rapport de l'analyste Ming-Chi Kuo indiquait qu'Apple pourrait lancer ce nouveau modèle de caméra pour les modèles iPhone 14, mais, comme à son habitude, la firme à la pomme distribue les nouveautés au compte-gouttes.

Un mot sur l'iPad OLED

Enfin, l'analyste dévoile une information intéressante sur le futur iPad OLED d'Apple. Il dit s'attendre à ce qu'Apple adopte un panneau OLED en 2024 pour les iPad Pro de 11 et 12,9 pouces. Un point qui reste encore très discuté entre les analystes, certains imaginaient un iPad OLED dès cette année avec l'iPad Air 5, quand d'autres pensent que le miniLED devrait rester le fleuron de la gamme sur les "Pro". LG aurait grillé la priorité à Samsung sur ce modèle particulier.