Le zoom 5x refait parler de lui sur l’iPhone 15 Pro

Il y a 1 heure

iPhone

Medhi Naitmazi

Alors que la plupart des rumeurs sont plutôt concentrées vers l'iPhone 14 à venir en septembre prochain, certains prédisent déjà ce à quoi il faut s'attendre pour l'iPhone 2023. Dans un rapport à destination des actionnaires, l'analyste Jeff Pu affirme à nouveau que les iPhone 15 Pro seront dotés d'un objectif périscopique avec un zoom optique 5x. Il parlait d’un zoom 10x jusqu’à présent.

Le zoom périscopique 5x pour l’an prochain

Selon l'analyste, Apple est en négociation avec Lante Optics, qui devrait être le principal fournisseur des lentilles de périscope qui seront utilisées dans les iPhone 2023. Le rapport affirme que la société basée à Cupertino a déjà reçu des échantillons de composants et qu'une décision finale devrait être prise d'ici mai.

Si tout se passe comme prévu, Apple inclura la lentille périscopique de son fournisseur dans les modèles haut de gamme de 2023, qui seront certainement appelés iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Jeff Pu affirme qu’en cas d’accord, Lante Optics est susceptible de fournir plus de 100 millions de composants à Apple, ce qui aura un impact positif énorme sur les revenus de l'entreprise.



Ce n'est pas la première fois qu'Apple fait l'objet de rumeurs concernant l'inclusion d'un périscope sur l'iPhone 15. Un rapport antérieur de l'analyste Ming-Chi Kuo mentionnait également que la société travaillait à l'inclusion d'un objectif périscopique sur l'iPhone du deuxième semestre 2023 afin de proposer un meilleur zoom optique.



Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette technologie, les objectifs périscopiques reposent sur un prisme qui réfléchit la lumière vers plusieurs lentilles internes à 90 degrés par rapport au capteur de l'appareil photo. Cela permet à la longueur de l'objectif d'être beaucoup plus longue qu'un téléobjectif de même taille, et donc d’obtenir un bien meilleur zoom optique. Samsung et Huawei proposent déjà une telle technologie dans leurs smartphones, qui permet un zoom optique jusqu'à 10x et un zoom combiné jusqu'à 100x.



Alors que l'annonce de l'iPhone 15 Pro est encore loin, les rumeurs suggèrent que l'iPhone 14 de cette année aura des caméras améliorées avec un objectif large de 48 mégapixels capable de filmer des vidéos 8K. La prochaine génération d'iPhone sera annoncée cet automne en même temps que l’Apple Watch 8 notamment.