Rumeur : l'iPhone 15 Pro possèdera un zoom optique 10x

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

iPhone

Julien Russo

3



Comparé à certains smartphones sous Android, l'iPhone a accumulé un retard flagrant sur le zoom dans l'appareil photo. Si Apple a décidé de ne pas baisser les bras, la révolution de ce côté se fait toujours attendre ce qui provoque un point faible par rapport à la concurrence. S'il ne faut pas prévoir une belle avancée du côté des iPhone 14 Pro, Apple devrait changer les choses dès 2023 !

L'iPhone 15 Pro avec un zoom optique 10x ?

Selon l'analyste Jeff Pu, Apple devrait proposer un système de caméra périscope avec un zoom de nouvelle génération dans les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Le géant californien travaille sur cette innovation depuis pas mal de temps et estime que son projet sera arrivé à maturité dès cette année pour un ajout sur les iPhone 15 Pro.

Le procédé choisi par Apple consisterait à faire entrer de la lumière dans le téléobjectif situé à l'arrière de l'iPhone, puis projeter la source lumineuse vers un miroir incliné en direction d'un capteur d'image dédié à l'appareil photo.

Comme l'explique MacRumors :

Le changement de direction dans lequel la lumière se déplace permettrait à Apple d'installer un téléobjectif plus long à l'intérieur de l'iPhone, permettant aux utilisateurs de zoomer davantage sans flou.

Les premières rumeurs qui ont mentionné un zoom plus performant qui servirait pour les photos et vidéos capturées avec l'iPhone datent du premier trimestre de 2020. L'analyste Ming-Chi Kuo avait décrit pour la première fois dans un rapport les préoccupations d'Apple à ce sujet.

Du côté de Kuo, ce changement majeur dans la gamme iPhone arriverait à partir de la rentrée 2022 avec les iPhone 14 Pro et Pro Max, Apple aurait déjà tout prévu pour venir concurrencer les autres smartphones qui misent beaucoup sur cet atout.

Du coup, quel analyste a raison ? Difficile à dire pour l'instant.