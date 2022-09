Les meilleures protections d'écran pas chères pour iPhone 14 / 14 Pro

Après une sélection de coques pour iPhone 14, nous avons pensé qu'un tour d'horizon des protections d'écran ne serait pas superflu pour protéger votre nouvel iPhone. Toujours plus chers, l'iPhone 14 et surtout l'iPhone 14 Pro doivent être bichonnés comme jamais. Ceux qui ont été présentés lors du keynote du 7 septembre démarrent à 1019 € en version de base, et même à 1329 € pour le plus petit "Pro". Une sacré somme qu'il vaut mieux protéger avec quelques accessoires pas chers.

De protections écrans pas chères pour iPhone 14

Apple a lancé l'iPhone 14 en quatre versions, avec un facteur de forme similaire aux modèles précédents mais sur les "Pro", cette année il y a du changement avec la fin de l'encoche pour laisser place à la fameuse Dynamic Island, un écran toujours allumé, un appareil 48 mp et la nouvelle puce A16.



Avec les téléphones, la firme propose de nouveaux accessoires, étuis, housses, portefeuilles et protecteurs d'écran. Mais comme souvent, les prix d'Apple sont fous avec des coques par exemple à 79 euros.



Après les meilleures coques pas chères pour iPhone 14, voici désormais les meilleures protections d'écran.

Verre trempé iPhone 14 ESR

Chez nos amis de ESR, les protections sont toujours à prix canon, et surtout vendu par pack de 3 pour en avoir un propre toute l'année.



Avec sa protection de qualité militaire, le verre trempé ultra résistant de ESR résiste jusqu'à 15 kg de force pour protéger votre écran des rayures et des dommages. Mieux, la protection oléophobe protège votre écran des taches et des empreintes digitales tout en facilitant le nettoyage et en restant parfaitement transparente.



Et pour ceux qui ne sont pas très doués, le cadre d'alignement et le kit de nettoyage éliminent les erreurs pour une pose rapide, facile et sans bulles.

Verre trempé iPhone 14 JETech

Du côté de JETech, une société américaine fondée en 2013 dans l'Illinois, la protection d'écran est accompagnée d'un film pour l'appareil photo arrière. En effet, outre le verre trempé de dureté 9H qui protège votre écran, les capteurs de votre appareil photo sont également mis à l'abri des rayures et des abrasions quotidiennes.



Le tout est évidemment ultra transparent pour ne pas affecter l'image ou la prise de vue, et doté d'un revêtement hydrophobe et oléophobe qui empêche les empreintes digitales, les résidus et la sueur de s'accumuler. Vendu par pack de 2.

Verre trempé anti-espion Ferilinso

Dernier accessoire de notre sélection, les produits Ferilinso qui apportent une touche de confidentialité. Si vous souhaitez protéger votre écran contre la casse, mais aussi éviter que les gens regarde ce que vous faites sur votre iPhone 14, alors c'est la solution idéale. En effet, il s'agit d'une protection qui réduit le champ de vision à 28°. Fabriquées à partir de nouveaux matériaux provenant d'Allemagne, les protections de la marque sont conçues pour offrir la meilleure protection de la vie privée possible. L'écran n'est visible que par les personnes qui se trouvent directement en face de ce dernier et n'affecte pas l'affichage.



Bien évidemment, le verre de protection est certifié 9H et son design renforcé sur les bords garantit que les coins de l'écran sont bien protégés, ce qui permet non seulement de résister aux chocs, mais aussi de protéger votre écran des rayures et des chutes à fort impact, malgré une finesse de 0,33 mm. N'oublions que le revêtement hydrophobe et oléophobe le rend anti-traces de doigts et anti-salissures.



Et comme si cela ne suffisait pas, le pack de 3 protections d'écran est accompagné par 3 films d'appareil photo en verre 9H.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.