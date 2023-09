Raccourcis possède de nouvelles fonctionnalités avec iOS 17

L'application Raccourcis a été une petite révolution dans l'écosystème Apple, l'app vous permet de créer une ou plusieurs tâches dans une application ou même de créer de nouvelles commandes vocales avec Siri pour un appareil domotique en particulier. Avec iOS 17, l'application Raccourcis a été améliorée, on vous explique tout !

Raccourcis change avec iOS 17

Si vous avez installé iOS 17 et que vous utilisez régulièrement l'application Raccourcis sur votre iPhone, vous avez probablement remarqué plusieurs changements. Apple a publié il y a quelques heures un document détaillé qui mentionne toutes les évolutions de la célèbre application. Quand on regarde de plus près, on ne peut pas parler de grande "révolution" dans le fonctionnement de l'app, mais il y a plusieurs perspectives très intéressantes, qui vont peut-être attirer l'attention de beaucoup d'utilisateurs habitués à Raccourcis.

Voici tout ce qui est possible de faire sur l'app Raccourcis, dès que vous aurez installé la mise à jour iOS 17 sur votre iPhone :

Transcribe Audio génère du texte à partir d'un fichier audio

Supprimer les alarmes supprime les alarmes spécifiées de l'horloge

Modifier l'alarme de sommeil ignore la prochaine alarme de sommeil ou réactive une alarme de sommeil ignorée

Open Camera ouvre l'application Camera dans un mode de capture spécifique, tel que "Selfie"

Open Collection accède à une section spécifique de l'application Photos, telle que « Lieux »

Afficher les mots de passe navigue vers Mots de passe dans Paramètres sur iOS et Paramètres système sur macOS

End Workout complète votre séance d'entraînement actuelle sur iOS et watchOS

Scan Document capture une image et l'enregistre dans l'application Fichiers sur iOS

Obtenir la minuterie actuelle, la minuterie de pause, la minuterie de reprise et la minuterie d'annulation sont maintenant pris en charge sur iOS

Start Stopwatch, Lap Stopwatch, Stop the Stopwatch et Reset Stopwatch sont maintenant pris en charge sur iOS

Définir le mot de passe du point d'accès et obtenir le mot de passe du point d'accès sont désormais pris en charge sur iOS

Basculer le plan cellulaire, Définir la ligne par défaut, Définir l'itinérance des données, Trouver un plan cellulaire et Réinitialiser les statistiques de données cellulaires sont maintenant pris en charge sur iOS

Démarrer Time Machine Backup démarre ou arrête la sauvegarde de vos données avec Time Machine sur macOS

Déplacer la fenêtre, Redimensionner la fenêtre, Rechercher des fenêtres, Trouver des écrans et Rechercher des applications sont maintenant pris en charge sur macOS

En plus de ce qui est nouveau, Apple a affirmé avoir aussi amélioré certaines fonctionnalités qui sont apparues au cours de précédentes mises à jour d'iOS. Voici ce qui a été amélioré :

La minuterie de configuration peut maintenant démarrer une nouvelle minuterie même s'il y en a déjà une en cours d'exécution

Find Alarm remplace maintenant Get All Alarms, récupérant toutes les alarmes ou seulement celles qui correspondent aux critères du filtre

Le volume de réglage peut maintenant régler le volume du média ou le volume de la sonnerie

Les échantillons de santé prennent désormais en charge plus de types de données, comme les changements de sommeil, d'humeur et d'appétit

Les participants à l'événement pour le calendrier incluent maintenant un attribut Type, pour distinguer les personnes, les groupes et les salles.

Obtenir les détails du réseau comprend désormais plus d'options, telles que le numéro de canal, l'adresse MAC matérielle et les informations sur le débit.

Take Photo est maintenant plus fiable lorsque vous prenez plusieurs photos d'affilée

Aujourd'hui, l'application Raccourcis devient plus complète, ce qui va permettre d'améliorer l'expérience utilisateur. Si vous n'avez jamais utilisé cette app, nous vous conseillons de regarder les multiples tutoriels sur internet qui vous permettront de réaliser plein de raccourcis.



