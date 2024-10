Orange et Sosh permettent de convertir sa SIM en eSIM dans iOS 17

L'ancien France Télécom, à savoir Orange, vient d'activer une nouveauté fort pratique pour les clients mobiles. Que vous soyez chez Orange ou Sosh, la branche 100 % en ligne, il est désormais possible de convertir sa carte SIM physique en eSIM directement depuis l'iPhone. Une manipulation bien plus simple que de passer par l'application de l'opérateur ou son espace personnel en ligne.

Orange facilite le passage à l'eSIM

Certains opérateurs proposent de transférer la carte SIM virtuelle de votre ancien iPhone vers le nouveau sans qu'il soit nécessaire de les contacter directement, c'est donc le cas désormais d'Orange et de sa filiale low-cost Sosh, comme l'a repéré iGen.



Pour savoir si vous êtes éligibles, rendez-vous dans l'application Réglages puis « Données cellulaires ». Vous verrez alors une option « Convertir en eSIM ». En suivant les étapes, vous serez redirigé vers le portail de l'opérateur pour confirmer la conversion, ce qui vous coûtera 10 euros.



Pour information, cette nouveauté s'appelle "eSIM Quick Transfer" et nécessite iOS 17.2 et un iPhone compatible eSIM, soit l'iPhone XS/XR minimum. Rappelons que, depuis l'iPhone 13, les téléphones d'Apple ont deux emplacements eSIM intégrés. On les retrouve évidemment sur l'iPhone 14 et l'iPhone 15.



Voici le tutoriel pour passer à l'eSIM sur un nouvel iPhone ou sur le même iPhone.

Transférer une carte SIM physique en eSIM sur un nouvel iPhone

Sur votre nouvel iPhone, allez dans "Réglages" > "Données cellulaires" > "Ajouter un forfait cellulaire". Sélectionnez un forfait cellulaire à transférer depuis un autre iPhone. Si vous ne voyez pas de liste de numéros, cliquez sur "Transférer à partir d’un autre iPhone". Assurez-vous que iOS 16 ou une version ultérieure soit installée sur les deux appareils. Suivez les instructions affichées sur votre ancien iPhone pour confirmer le transfert. Cliquez sur "Transférer" ou, si un code de validation vous est demandé, entrez le code affiché sur votre nouvel iPhone. Attendez que le forfait mobile soit activé sur votre nouvel iPhone. Votre ancienne carte SIM sera désactivée lors de l'activation du nouveau forfait. Si un message apparaît sur votre nouvel iPhone indiquant "Terminer la configuration du forfait cellulaire [nom de votre opérateur]", cliquez dessus. Vous serez redirigé vers le site web de votre opérateur pour finaliser le transfert de votre eSIM. En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter votre opérateur.

Convertir une carte SIM physique en eSIM sur le même iPhone

Avec Orange (ou tout opérateur le permettant), il est possible de transformer une carte SIM physique en eSIM sur le même iPhone. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :