Bouygues Telecom sort son forfait B&You "Summer Édition" avec une tonne de data !

Après Free Mobile qui a augmenté la date à l'étranger de 25 Go à 35 Go en pleine période de vacances, Bouygues Telecom a décidé de réagir immédiatement à travers ses offres "B&You". L'opérateur vient de sortir une "Summer Édition" de son forfait 200 Go en 3G et 4G, on retrouve un maximum de data en France métropolitaine et aussi un ajout de plusieurs destinations pour la data à l'étranger.

Un total de 90 destinations

Depuis toujours, le point faible des offres B&You était l'enveloppe de data à l'étranger, l'opérateur se contentait d’offrir de la data uniquement en Europe et dans les DOM. Cette approche était insuffisante pour énormément de clients qui ont privilégié un départ chez Free Mobile qui propose de la data bien au-delà des frontières des pays européens.



Aujourd'hui, les offres B&You ont évolué et Bouygues Telecom a décidé de jouer la carte de l'international, fini la data exclusivement en Europe et dans les DOM, l'offre Summer Édition de B&You offre aux abonnés 30 Go dans plus de 90 destinations !

Pour une durée temporaire, voici le forfait que fournit B&You a un prix défiant toute concurrence dans sa grille tarifaire (19,99€/mois) :

200 Go de data en France métropolitaine (3G et 4G)

La 5G pour 3€ de plus par mois sans engagement

Appels illimités en France métropolitaine

SMS et MMS illimités en France métropolitaine

30 Go utilisables dans plus de 90 destinations

Dans ces 90 destinations, B&You compte tous les pays européens, avec les destinations suivantes hors Europe :

Asie

Arabie Saoudite Chine Inde Israël Japon Jordanie Qatar Thaïlande Turquie

Amérique

Argentine Brésil Canada Colombie République Dominicaine États-Unis Mexique

Afrique

Algérie Bénin Cameroun Cap-Vert Côte d'Ivoire Égypte Madagascar Mali Maroc Maurice Sénégal Tunisie

Les abonnés du forfait B&You 200 Go auront donc 30 Go utilisables chaque mois via leur forfait dans les destinations mentionnées ci-dessus. C'est 5 Go de moins que Free Mobile, mais globalement, ça peut faire l'affaire pour une ou deux semaines de vacances.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.