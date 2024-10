ChatGPT-4 devient gratuit pour tous les habitants de la ville d'Arcachon

Une idée à l'américaine ! Le maire de la ville d'Arcachon dévoile un dispositif permettant aux habitants d'utiliser ChatGPT-4 gratuitement. La mairie se charge des coûts, les locaux n'ont plus qu'à profiter.

ChatGPT-4 gratuit à Arcachon

Yves Foulon, maire d'Arcachon, vient d'annoncer que la ville offre désormais l'abonnement GPT-4 gratuitement à tous ses habitants. Un abonnement initialement payant au prix de 22.99 €/mois sur le marché français. Une annonce inédite surtout dans un pays comme la France, généralement en retard sur ce type d'initiative.



Sur simple présentation d'un justificatif de domicile, les arcachonnais et les arcachonnaises peuvent donc obtenir un accès gratuit à la meilleure version de ChatGPT. Un dispositif financé à 100 % par la mairie à hauteur de 24 € par mois et par habitant. Totalement fasciné par la révolution de l'IA, le maire tient à ce que toute sa ville puisse en profiter, des plus jeunes aux plus âgés.

Pour les novices, une politique d'accompagnement numérique est également mise en place. Des formations seront fréquentes dans les maisons de quartier avec en supplément la possibilité de se faire constamment aider sur place lors des premières utilisations. ChatGPT étant loin d'être parfait, il sera très important de mettre en garde tout le monde sur les potentielles erreurs dans certaines réponses.

Déclaration du maire d'Arcachon :

ChatGPT est une ouverture sur le monde, qui permet une conversation permanente qui va au-delà de la recherche sur Google. ChatGPT donne un avis plus complet, il peut rédiger un CV qui sera de meilleure qualité que ce qu’aurait fait une personne ou aider à comprendre et rédiger une demande de permis de construire. C’est un bonheur.





Source

Télécharger l'app gratuite ChatGPT