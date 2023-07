Plexamp : un lecteur musique/vidéo qui devient gratuit

Il n'est plus nécessaire d'être un abonné "Plex Pass" et donc de débourser de l'argent pour utiliser convenablement l'application Plexamp. Le lecteur audio/vidéo est maintenant gratuit, mais réserve évidemment quelques fonctionnalités supplémentaires aux abonnés payants. Il faut bien gagner sa vie !

Plexamp n'est plus payant

Bonne nouvelle du côté de Plex. À l'inverse de tous les autres, la société décide de rendre son lecteur musical Plexamp gratuit pour une utilisation basique du service. Initialement, un abonnement payant au Plex Pass à 4.99 €/mois ou 39.99 €/an était nécessaire. L'achat définitif à 119.99 € est également une option supplémentaire. Ce n'est plus le cas à présent.



Plexamp est une application présente sur l'App Store qui permet de se créer une bibliothèque avec ses fichiers musicaux et ses vidéos. Certaines options comme le fondu enchaîné (pas de coupure entre deux morceaux) ou bien le réglage des basses permettent d'avoir une expérience complète et de qualité. Animations réussies, création aléatoires/intelligentes de playlists ou encore compatibilité avec CarPlay et AirPlay. Autant dire que Plexamp est déjà assez complet de base, rappelant d'ailleurs un certain Winamp, un lecteur MP3 fabuleux sorti en 1997.

En passant sur la version payante, l'utilisateur peut modifier le style audio, le style visuel et bien sûr télécharger les morceaux pour les écouter hors connexion. Comme indiqué plus haut, la version gratuite sera largement satisfaisante pour une grande majorité des clients. Si vous en avez marre de Spotify, Apple Music et autre Deezer, Plexamp est une très bonne alternative ! On apprécie tout particulièrement l'interface qui est très travaillée.



Pour mémoire, Plex est un logiciel de gestion multimédia qui permet d'accéder à des films, séries, musiques et photos dans le cloud, peu importe où le client se situe.

Télécharger l'app gratuite Plexamp