Les AirPods Pro 2 coûtent plus de 500 $ au Brésil !

Voici le classement des pays qui vendent les AirPods Pro 2 du plus petit prix au prix le plus élevé. Si Kong-Kong ou encore les États-Unis sont tranquilles, ce n'est pas le cas du Brésil qui est le pire élève avec un prix de 504.87 $, ce qui est 167.17 $ de plus que le deuxième moins bon élève, à savoir l'Inde.

N'achetez pas vos AirPods Pro 2 au Brésil !

En plus de ses nouveaux iPhone et nouvelles Apple Watch, Apple a profité de sa Keynote du 7 septembre pour dévoiler les AirPods Pro 2. Une paire d'écouteur censée prendre la place des AirPods Pro de 1ʳᵉ génération, sortis en octobre 2019, il y a trois ans.



Au-delà des caractéristiques, c'est le prix qui fait parler. En effet, pour ce qui est de la France, le tarif passe de 279 € à 299 €. Une augmentation de 20 € qui a du mal à passer même si nous sommes encore loin d'atteindre le prix délirant affiché au Brésil.

Le site Nukeni s'est "amusé" à faire la liste de 37 pays dans lesquelles sont vendus les AirPods Pro 2 pour constater les différences de prix d'un pays à un autre. Tout en haut de cette liste, on retrouve le Brésil avec un prix ahurissant de 504.87 $. En prenant en compte toutes les taxes en vigueur dans chaque pays, le Brésil se retrouve à la plus mauvaise place. Ce n'est pas sans rappeler le prix des consoles de jeux vidéo qui est lui-aussi très élevé dans le pays du football.



Pour ce qui est du pays qui propose les AirPods Pro 2 les moins chers, c'est Hong-Kong qui sort vainqueur avec un prix de vente de 235.56 $. Vous noterez la différence de 269.31 $ entre le Brésil et Hong-Kong. Autrement dit, les AirPods Pro 2 coûtent deux fois plus chers dans le pays d'Amérique latine que dans le territoire indépendant du sud-est de la Chine.



À noter qu'en faisant la conversion, les AirPods Pro 2 sont 70 € plus onéreux en France qu'à Hong-Kong. La France est 24ᵉ sur 37. Dans le classement que vous trouverez ci-dessous, vous noterez la cinquième place des États-Unis, devancé par Hong-Kong, Taïwan, la Malaisie et la Thaïlande.