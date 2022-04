L'iPhone 13 est maintenant assemblé au Brésil

⏰ Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir



Depuis 2 ans, Apple a activé la fin de la dépendance au made in China, la firme de Cupertino a compris que tout miser sur un pays en particulier peut s'avérer compliqué quand celui-ci rencontre des difficultés comme une hausse des cas de Covid-19. Alors que l'Inde semblait être l'une des seules alternatives pour l'assemblage des iPhone, Apple nous surprend avec une fabrication de l'iPhone 13... au Brésil !

L'assemblage des iPhone 13 débarque au Brésil

Selon un récent rapport, Apple a commencé une fabrication de l'iPhone 13 au Brésil, l'entreprise a fait le choix de produire que ce modèle et de ne pas y inclure l'iPhone 13 mini, le 13 Pro ainsi que le 13 Pro Max.

Sans communication officielle de la part du porte-parole d'Apple, cette nouvelle production inédite a été découverte par un client brésilien qui a récemment acheté un iPhone 13. Alors que celui-ci s'attendait à voir le traditionnel "made in China", João Menicucci a aperçu sur le packaging de son nouveau smartphone la mention "made in Brazil".



Surpris de cette révélation, Menicucci a voulu aller voir plus loin en regardant dans les réglages de son iPhone à la rubrique "général" puis dans "information", à cet endroit on observe le numéro de modèle. À la fin de celui-ci, on peut retrouver le pays dans lequel a été fabriqué l'iPhone que vous tenez dans vos mains.



Voici le numéro de modèle qu'a trouvé le client brésilien : MLPF3BR/A, la terminaison de celui-ci n'a jamais été vu auparavant sur un iPhone 13, il finit par l'identificateur "BR/A" ce qui signifie que la production vient bien d'une usine située au Brésil.

Quand on regarde plus en détail, on s'aperçoit qu'Apple a pu profiter de l'une des usines de son partenaire historique : Foxconn. En effet, l'entreprise chinoise possède une usine (assez récente) du côté de Jundiai à São Paulo. Il s'agit d'une structure qui accueille quotidiennement plusieurs centaines d'employés qui assemblent des produits concurrents à ceux d'Apple.



De plus, cette trouvaille du client brésilien vient se confirmer avec la documentation officielle de l'iPhone 13 qui est transmis à ANATEL (l'organisme brésilien de réglementation des télécommunications), selon le média MacMagazine, Apple a ajouté "Foxconn Brazil" comme l'une des usines de fabrication pour la gamme iPhone 13.

Pourquoi une production locale ?

Toutes les indications laissent à penser qu'Apple a adopté la même stratégie qu'en Inde, autrement dit une fabrication locale pour une commercialisation locale. Les iPhone 13 qui sont produits au Brésil ont pour objectif d'être après redirigés vers des Apple Store et revendeurs brésiliens exclusivement.

La volonté d'Apple n'est clairement pas d'alimenter le marché mondial, le géant californien préfère laisser la Chine conserver ce rôle pour le moment.



Cette technique d'Apple pourrait avoir été mise en place pour réduire les coûts des derniers iPhone qui sont vendus au Brésil. Comme nous avons pu le voir précédemment, les produits Apple sont réputés pour avoir des prix excessivement élevés au Brésil. Prenons par exemple l'iPhone SE 3, il est disponible à 760,53€ là-bas quand en France nous l'avons à partir de 529€.



Avec cette démarche, Apple évite les frais que génère l'exportation de la Chine vers le Brésil, ainsi que les taxes qui sont mises en place sur les produits importés une fois arrivés à la frontière brésilienne.

Autre avantage, le gouvernement de Jair Bolsonaro a proposé une réduction des taxes à toutes les entreprises qui choisissent une production en locale plutôt que dans un autre pays. Résultat du compte, les sociétés comme Apple sont encouragées à produire au Brésil, ce qui permet de créer de nouveaux emplois et de contribuer favorablement à l'économie du pays !